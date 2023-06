Somos realistas de lo que pasa en Buenaventura, pero no podemos ser pesimistas: obispo

El monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el llamado de urgencia que hicieron líderes de sectores sociales, académicos y económicos por grave crisis en el puerto de esa zona del país.

Según Jaramillo, “creíamos que la Ley de Sometimiento iba ser aprobada en diciembre y nosotros lo que hicimos fue un acuerdo de buena voluntad sentando en la misma mesa a las dos partes de los dos grupos que se disputa ese territorio que se llaman ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ y ellos, en un gesto de buena voluntad, decidieron manifestar que iban a parar los enfrentamientos por un tiempo”.

Sumado a esto, resaltó que “nosotros seguimos sentados en la mesa con ellos, dialogando, tratando de encarrilar nuevamente este proceso y volver a establecer un acuerdo de buena voluntad. No podemos hablar de negociación de paz porque todavía no hay una mesa socio jurídica, creemos que en julio esa mesa pueda establecerse”.

Asimismo, el obispo detalló que las operaciones militares en Buenaventura no han parado “ellos siguen realizando operativos, han incautado mucha cocaína en el mar, han capturado a muchas personas, siguen trabajando, pero no podemos dejar todo en solo temas militares. Son muchos jóvenes que a veces no tienen otra opción en la vida que estar allí porque el Estado colombiano no les ha ofrecido otra oportunidad”.

Por otra parte, fue enfático al decir que todavía tiene esperanzas que estos diálogos avancen y tengan un buen resultado.

“Yo soy un sembrador de esperanza, creo y espero que se pueda lograr. Yo soy optimista, no soy un iluso de pensar que se va a lograr totalmente, estos son procesos de paz son difíciles (…) en este momento lo estamos trabajando en momentos de tranquilidad como los tuvimos y en momentos de conflicto como estamos. No podemos parar, seguimos adelante esperando que esta segunda etapa de una mesa pública pueda avanzar más este proceso”, resaltó.

Escuche la entrevista completa a continuación: