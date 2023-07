Álvaro Uribe explicó cómo entró plata de Odebrecht a campaña de Óscar Iván Zuluaga

El expresidente Álvaro Uribe reveló a través de su cuenta en Twitter cómo se enteró del dinero entregado por Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

Por medio de un escrito, Uribe Vélez, advirtió que “apareció el escándalo de Odebrecht. Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça”.

En ese momento añadió qué “ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos, delante de Ernesto Macías le dije: ‘Daniel, ¿esto es verdad?” y me respondió: ‘no es verdad’, le expresé: ‘¿por qué no lo enfrenta?’. Nunca lo enfrentó”.

Posteriormente, Álvaro Uribe Vélez explicó que ante la gravedad de los hechos se reunió con Óscar Iván Zuluaga, “le dije a Óscar Iván Zuluaga: ‘Óscar -él quería ser candidato en el 2018- debes aclarar todo, tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento’. No lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván”.

Le puede interesar Se instalarán conversaciones jurídicas en Buenaventura en medio de violencia en esa región

Además, Uribe explicó qué fue el mismo excandidato quién le aseguró al Centro Democrático que no tenía investigaciones pendientes en su contra relacionadas con Odebrecht para iniciar campaña para el 2018.

“Más adelante Óscar Iván nos expresó que en Brasil nada había contra él. Que Duda Mendoça dio también una declaración afirmando nada tener contra Óscar Iván, y añade que ‘el doctor Jaime Granados, quien recibió poder de Odebrecht, me dijo que para recibir ese poder advirtió que era abogado de mi persona, que si tenían algo conmigo, le dijeron que no. Que nada tenían contra Óscar Iván’”.

Finalmente el expresidente Uribe indicó que “en esa misma conversación, a raíz de información periodística sobre las pruebas contra Santos que tendrían las autoridades de Brasil, pregunté al doctor Granados por la noticia de los pagos de Odebrecht a Santos. El doctor Granados me contestó que no me podía decir por su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht”.