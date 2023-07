¿Qué acciones tomará el Centro Democrático tras escándalo de Odebrecht y Óscar I. Zuluaga?

El representante del Centro Democrático Hernán Cadavid pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el escándalo que se desató alrededor del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por al parecer haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña en 2014.

Cadavid aseguró que “tendrá que haber unas conclusiones de partido, pero hasta que eso no sea una realidad, individualmente creo que lo último que uno puede hacer es esconder la cabeza o salir a atacar a medios de comunicación, tiene que haber una exigencia de responsabilidad a nosotros mismos”.

Añadiendo que “hay un hecho grave que no desestimamos, no he escuchado que esto es un montaje o una persecución, pero también es cierto que tiene que iniciar un proceso (…) aquí tiene que haber transparencia y exigencia”.

En esa misma línea, el representante afirmó que “más que apartarlo, expulsarlo, separarlo o señalar a Óscar Iván Zuluaga es no interferir en la función de la justicia, no interferir en la función de los medios de comunicación y que evidentemente tiene que haber una responsabilidad. Yo siento más dolor en la medida que mi formación política partió de la campaña presidencial de Zuluaga, entonces golpea mucho más encontrar este escenario años después”.

Por último, indicó que “exigimos que la justicia actúe no solamente en esta campaña sino en todas porque aquí hay un hecho grave que atravesó la política y que no tocó solamente a un partido sino a un gobierno de la época y el país necesita la verdad sobre todo esto”.

Escuche la entrevista completa a continuación: