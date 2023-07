“Ella me dijo que tenía miedo”: mamá de la sargento Ghislaine Karina Ramírez

El Ejercito Nacional informó en la mañana de este miércoles que en hechos que son materia de investigación, habrían secuestrado a la sargento segundo del Ejército Gihislaine Karina Ramírez Chitiva y a sus dos hijos de seis y ocho años, uno de ellos en condición de autismo, cuando se movilizaban en un vehículo hacia el municipio de Arauca.

En entrevista con Sigue La W, María Nancy Chitiva, mamá de la sargento Karina, detalló que “las Fuerzas Militares nos han dicho que tienen el control de todo, que el Gaula de la Policía y del Ejército desplegaron sus tropas para la búsqueda de ella y de los niños, que si sabemos algo que le comuniquemos a ellos, no nos han dicho nada más”.

En contexto: Reportan secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos en Arauca

Asimismo, comentó la última vez que habló con su hija fue el pasado lunes 3 de julio a las 5:28 de la tarde. “Ella no me había dicho nada, yo le había dicho que Arauca es muy peligroso, que hablara con la coronel y que la ayudara para que no le dieran el traslado para allá, además para las terapias del niño, pero ella me dijo que allá no le iba a pasar nada”.

En cuanto al traslado de la sargento, María Nancy explicó que “ella (Karina) se trasladó el domingo a las 3:30 p.m., se fue con los niños para Arauca, nos estábamos comunicando constantemente enviándonos audios y escribiéndonos. Mi esposo se comunicó con ella el lunes a las 8:00 p.m., esa fue la última vez que habló con ella”.

Añadiendo que “ella decía que se sentía insegura porque las calles eran solas, me dijo que tenía miedo. Le dijo al papá que iban dos motos y en cada una iban dos hombres, uno de ellos se le atravesó”.

Por último, la madre de la sargento mostró su preocupación por los menores de edad, “me preocupa mucho el niño porque él no puede estar separado de su mamá, ella es la que lo controla porque él se desespera mucho. Solo le pido a las personas que lo tienen que no le hagan daño y que nos los regresen pronto”.

Por su parte, Andrés Ramírez, hermano de la sargento Karina, comentó en la entrevista que “el niño por su condición necesitaba de sus tratamientos, ella constantemente iba a Bogotá y a Ibagué a hacerle sus tratamientos. El traslado le salió fue para Arauca y como dijo ella, ordenes son órdenes y pasó lo que pasó”.

Ramírez también resaltó que “es lamentable lo que está pasando porque son personas cobardes sabiendo de la discapacidad que tiene el niño”.

Escuche la entrevista completa a continuación: