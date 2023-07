No es un capricho no suministrar comida a privados de la libertad en estaciones: Uspec

Hay una fuerte preocupación en las alcaldías del país, en especial aquellos municipios pequeños, porque a partir del 31 de julio, según una alerta de la Procuraduría, se acaba la comida para las personas privadas de la libertad en centros transitorios y en las URI.

Lo que quiere decir que la USPEC ya no girará los recursos para suplir su alimentación.

Por esto, La W entrevistó al director encargado de esta entidad Ludwing Joel Valero, quien explicó por qué el ministerio público dice que la Uspec interpretó mal la sentencia de Corte.

“No es un capricho de la Uspec el no suministrar la comida para las personas privadas de la libertad, no condenadas, que actualmente se encuentran en estaciones de Policía o en establecimientos transitorios, esto obedece a una decisión que en su momento profirió la Corte Constitucional (122-2022), entonces quiero aclarar que no es un capricho de la Uspec, sino que es el cumplimiento de una orden judicial”, señaló Valero.

También resaltó que fueron requeridos por la Procuraduría, en el sentido de que ellos no deberían seguir suministrando la comida sino los entes territoriales: “A nosotros nos preocupa la situación, entendemos la preocupación de los alcaldes, pero así como lo dice Asocapitales en uno de sus apartes, que esto debe ser un trabajo coordinado, también debemos decirle la verdad a la ciudadanía, no es cierto que a nosotros nos giraron toda la plata para mantener a las estaciones de policía, nosotros venimos trabajando con un presupuesto 2022 que no hubo objetivo en tema de alimentación, venimos ajustando, hemos estado de prestar el servicio con las dificultades, asumiendo la USPEC, estamos abiertos a hablar con los entes territoriales”.

Finalmente, resaltó que no se puede decir que es un trabajo del Inpec y Uspec, cuando su trabajo es mantener a las personas condenadas del orden nacional.