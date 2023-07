Me causó perplejidad la celeridad: MinJusticia por traslado de Gnecco en avión de Fiscalía

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el traslado de José Manuel Gnecco, acusado por el asesinato de su esposa, hacia San Andrés en un avión de la Fiscalía General de la Nación.

“Cuando vi la noticia en la revista Cambio llamé al director del Inpec y él me manifestó que el jueves de la semana pasada la Fiscalía solicitó el traslado de esta persona a San Andrés. Ese mismo día el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario lo autorizó, pero manifestaron que no tenían un avión de apoyo”, explicó.

“El Inpec no gusta de usar aviones comerciales. Ante eso, según me dijo el director del Inpec, la Fiscalía dijo que no había preocupación, que ellos conseguían un avión de apoyo, así que se hizo el operativo”, agregó.

Asimismo, mencionó que el director del Inpec que ellos se habían sorprendido, los guardianes que llevaban a la persona privada de la libertad porque ellos no tenían idea de que era ese avión.

“Indagando, porque a uno le causa curiosidad ese traslado, veo que hay varias audiencias convocadas, una de esas en Bogotá, otra en San Andrés, aunque esa tiene la característica de ser virtual. Trasladar a un privado de la libertad no es algo inusual, pero sí me causó perplejidad”, aseguró.

¿El proceso podía seguir en Bogotá?

“Sí me enteré de la situación, pero por lo que pude indagar, el juez que conoce de vencimiento de términos es el de Bogotá. Para hoy, 10 de julio, está citada una audiencia aquí para continuar con ese caso, pero a la vez hay dos procesos en San Andrés, para mañana”, comentó.