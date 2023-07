No se guardó nada: ‘Bolillo’ explicó salida de Juan Fernando Quintero del Junior

El entrenador del Junior de Barranquilla, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, atendió a los medios de comunicación para aclarar la salida del mediocampista Juan Fernando Quintero de la institución, un tema que generó malestar en muchos hinchas ‘tiburones’.

“En el fútbol y en la vida aprendí a hablar con gente a mi lado para evitar problemas. Hicimos dos partidos amistosos donde ‘Juanfer’ fue titular. Después del partido con Magdalena me reuní con el grupo y les dije ‘muchachos, voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien’”, aseguró.

Fue así como relató que puso a Carlos Bacca a trabajar con el equipo principal y a ‘Juanfer’ lo cambió al once suplente para “llevarlo despacio” tras estar varios meses sin jugar.

“Le dije al grupo: ‘va a jugar tal, tal y tal’. ‘Juanfer’ vas a pasar al otro equipo y va a trabajar Carlos Bacca en este equipo en este entrenamiento. Le dije a él ‘te voy a llevar de a poco hasta que vuelvas a ser la figura. Hace cuatro meses no juegas’”, contó.

“Terminó el entrenamiento. Al otro día me llama don Fuad a preguntar qué pasó con ‘Juanfer’. Yo me quedé sorprendido y le dije ‘no sé’. Le dije que siempre habíamos tenido una buena amistad, una buena relación”, añadió.

Finalmente, desmintió los rumores y las informaciones que se dieron sobre una mala relación entre él y el jugador, pues nunca tuvo problemas con otros futbolistas, miembros del cuerpo técnico o con sus pagos.

“Nunca tuve una discusión con él. En este Junior no he tenido peleas con nadie, ningún problema con nadie. Esa es la única manera que hay de por qué se fue de la institución. No fue ni porque el Junior no le quisiera pagar, ni porque el club se le mareara por la plata, ni porque tuvo problemas conmigo, ni porque tuvo problemas con el cuerpo técnico, con nadie tuvo problemas”, concluyó.