Gerente de SubRed de Servicios de Salud- Centro Oriente, suspendida por seis meses

Claudia Lucía Ardila Torres, gerente de Sub Red Integrada de Servicios de Salud- Centro Oriente ESE, fue declarada responsable de una falta grave con culpa grave debido a la suscripción de dos contratos de prestación de servicios en el año 2020 por un valor mensual de $13.500.000 cada uno, excediendo los límites de la tabla de honorarios sin justificación.

Esta decisión fue tomada en primera instancia por la Personería Delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria.

La investigación realizada reveló que la funcionaria no logró justificar la especialidad, complejidad o detalle de los contratos, así como tampoco especificó las calidades y características especiales de confianza y alta complejidad de los asuntos que se confiarían a los contratistas, tal como lo establece la resolución interna 181 del 24 de marzo del 2020.

Le puede interesar Thomas Greg & Sons quedaría como único oferente en licitación para pasaportes

Además, se encontró evidencia de que la gerente incumplió el manual de contratación de la entidad, ya que los contratistas no demostraron la experiencia requerida y no se presentó la certificación del área de talento humano que pudiera determinar si la entidad contaba o no con personal de planta capaz de atender las funciones relacionadas con los contratos.

La Personería considera que, en calidad de gerente y ordenadora del gasto, Ardila Torres tenía responsabilidades a nivel directivo y capacidad para tomar decisiones, lo que la obligaba a actuar en defensa de los principios de buena fe, honestidad, economía y moralidad administrativa.