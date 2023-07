Ojo: si no usa foto de perfil en WhatsApp la aplicación podría hacer cambios en su cuenta

WhatsApp se ha posicionado como una de las aplicaciones de mensajería más destacadas a nivel global gracias a las facilidades que ofrece a los usuarios para comunicarse con gran inmediatez sin importar las distancias, convirtiéndose en una de las más usadas en el mundo.

Y es que tras ser adquirida por una de las mega compañías digitales como lo es Meta, que también es propietaria de Facebook e Instagram, cada vez son más las actualizaciones que llegan para hacer de la experiencia en esta red de mensajería una de las más funcionales.

Sin embargo, la aplicación también busca que la estadía de los usuarios en la aplicación sea completa, en todas sus facetas, anunciando recientemente que se encuentran trabajando en una novedad que será aplicada exclusivamente a los usuarios que no utilizan foto de perfil, haciendo un pequeño cambio en sus cuentas, según reveló el portal WABetaInfo.

¿De qué se trata esta actualización?

Si bien se conoce, cuando un usuario no tiene foto de perfil en la aplicación, lo que deja apreciar es una silueta básica creada por defecto en la aplicación como el logo digital, por defecto, de una persona, es precisamente esto lo que cambiaría en caso de no utilizar foto de perfil.

Whatsapp crearía avatares con las iniciales de su nombre sobre un fondo colorido que será implementado en la versión Beta de WhatsApp para iOS 23.13.0.76 así como en la Beta de WhatsApp para Android 2.23.15.9.

Eso nos quiere decir que los usuarios sin foto ya no verán el recuadro en blanco que conocemos, sino las iniciales de dicha persona, una actualización que ayudará a identificar a los usuarios que no tengamos agregados, así como a las personas desconocidas con las que compartamos un grupo de difusión.

Una solución al inconveniente de no saber con quién se está chateando, así como no tener indicios quien podría ser un contacto que no tenemos agregado, una novedad que llegaría a todos los dispositivos en las próximas semanas.