Por bloqueos Ecopetrol suspende operaciones en Cantagallo, Bolívar

Bolívar

Ecopetrol suspendió operaciones de subsuelo en el campo de producción ubicado en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, ante los bloqueos que mantienen ciudadanos desde el pasado martes 11 de julio.

La empresa alertó que, debido a esta situación fue necesaria la suspensión de dos contratos en los que laboran 120 personas, en su mayoría mano de obra local, “Ecopetrol hace llamado al diálogo a quienes mantienen bloqueos en el campo Cantagallo”.

Los bloqueos se deben a que la comunidad exige la vinculación de una joven que participó en el proceso de selección y no culminó con éxito.

“Hoy nuevamente Ecopetrol reitera el llamado a las comunidades de Cantagallo que insisten en mantener el bloqueo para que normalicen las operaciones del campo, dado que no existen razones para insistir en las acciones de hecho. Desde el martes anterior una habitante de Cantagallo que participó en un proceso de selección, para el cargo de operador de planta, inició una jornada de protesta con la intención de obligar a Ecopetrol a que la contrate a pesar de no haber superado el proceso de selección”, manifestó Mónica Álvarez, jefe del departamento de talento humano de Ecopetrol para la regional central

Añadió, “lo anterior ya se había explicado de manera directa a esa persona, incluso con la participación mediación del ministerio público como la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo, pero no ha sido posible que entiendan que ella no superó dicho proceso de selección, por lo que ya se abrió nuevamente la vacante para que una persona de la localidad pueda acceder al cargo”.

Ante estas declaraciones la joven Maira Jara, se pronunció, asegurando que fue discriminada por ser mujer, “soy natural de Cantagallo, Bolívar, fui formada por Ecopetrol, fui practicante SENA dentro de Ecopetrol, participe en una vacante de operador de planta y llegue hasta la recta final, por eso miro con indignación el pronunciamiento de la doctora Mónica en representación de Ecopetrol, dando a entender que hoy la anormalidad laboral que se vive en Cantagallo es debido a un capricho mío.”.

“Repudio ese mensaje ya que mi competencia fue legítima, llegue con dos hombres a la etapa final que fue una entrevista, donde quedamos a la espera si Ecopetrol nos contrataba, se llama efectivamente a un compañero, se llama al segundo que pasó conmigo el cual lastimosamente no pudo gozar de este contrato y la tercera opción era mi persona”, expresó.

Maira Jara explicó, “Ecopetrol decide no llamarme porque desde el proceso de selección, en cabeza del coordinador de campo, me sesgaron con comentarios discriminatorios, de que ese trabajo era para hombre, que era muy difícil, que iba a trabajar bajo el sol, que cómo iba a sentirme trabajando rodeada de hombre, desde allí comencé a sentirme discriminada y ratificaron esa discriminación en el momento en que yo era la tercera opción y no quisieron llamarme”.

“Ecopetrol está mintiendo y lo que más tristeza me da es que la gerente de Ecopetrol es mujer, la de talento humano es mujer, todas las que han venido a abogar por Ecopetrol son mujeres. Este comunicado está promoviendo que efectivamente exista un choque entre comunidades, exijo respeto como mujer, me siento agredida por otra mujer. No siento garantías en el proceso por parte de Ecopetrol y pido intervención de la ministra de trabajo”, aseguró la joven.

La jefe del departamento de talento humano de Ecopetrol para la regional central insistió que, la empresa es ajena a cualquier acto de discriminación de género y comparte su política de equidad.

“Los procesos de selección en Ecopetrol se enmarcan en los principios de objetividad, transparencia y cumplimiento riguroso en cada una de las etapas del proceso. La compañía garantiza el cumplimiento de la ley para la vinculación de la mano de obra calificada en las áreas de exploración y producción, como lo dispone el decreto 1668 de 2016, dando prioridad a las personas de la zona de influencia donde tienen sus proyectos”, puntualizó.

Ecopetrol hizo un llamado a las autoridades para que garanticen el restablecimiento del orden público y se logre la normalización de las operaciones.

En el día de hoy se convocó un consejo de seguridad en la zona para analizar la situación, el ministerio público sostuvo que acompañará una reunión entre la comunidad y la compañía.