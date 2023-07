Todo listo para el debut: Australia e Irlanda estrenan el Mundial Femenino 2023

El conteo regresivo llega a su fin. La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 inicia este jueves 20 de julio con el duelo entre Nueva Zelanda y Noruega en el Eden Park de Auckland. Sin embargo, Australia e Irlanda estrenan el Mundial en territorio australiano y sus protagonistas pasaron por los micrófonos de W Radio sobre sus expectativas de cara al debut.

En el caso de Australia, las ‘Matildas’ como son apodadas llegan como favoritas no solo para quedarse con el Grupo B sino para ser protagonistas en la definición del Mundial tras acumular una sola derrota en sus últimos diez juegos. Sam Kerr, futbolista del Chelsea y máxima anotadora en la historia de su selección, habló sobre cómo el favoritismo puede jugar a favor o en contra. “Creo que lo aprovechamos con la confianza que ganamos, no solo por los resultados sino por la oportunidad de jugar con múltiples personas en múltiples posiciones (…) El fútbol es un deporte divertido, solo eres tan bueno como tu último resultado, así que no queremos confiarnos tampoco” señaló la atacante.

Por su parte, las irlandesas recuperan para el debut a Denise O’Sullivan quien había salido lesionada del juego amistoso ante Colombia. A propósito de la polémica contra la ‘Tricolor’, Katie McGabe, capitana del equipo europeo, confesó que esperan ver a otros rivales siendo muy físicos. “Ahora nuestro foco está en Australia, es verdad que el juego con Colombia se volvió muy físico, pero seguramente eso será algo que pase en todos los partidos. En los mundiales puede pasar eso y tenemos que trabajar duro” indicó McGabe.

Australia e Irlanda se enfrentarán en el Estadio de Australia este jueves desde las 8:00 de la noche hora local, 5:00 de la mañana hora Colombia.