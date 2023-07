Desde Lady Gaga hasta Elton John: Las colaboraciones más destacadas de Tony Bennett

Anthony Dominick Benedetto, conocido en el mundo artístico como Tony Bennett, fue un cantante estadounidense que se mantuvo activo en los escenarios hasta su retiro en 2021, los 95 años. Recordado por grandes éxitos como “Blue Velvet” y “I Left My Heart In San Francisco”, su repertorio se en baladas y jazz que trascendieron fronteras.

Y es que, quién pensaría que un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial fuera a tener un destino artístico tan memorable hasta el punto de convertirse en uno de los más aclamados de la música, que ahora se convierte en una leyenda de la industria.

Bennett, quien falleció en la madrugada del 21 de julio de 2023, se encontraba luchando contra la enfermedad de Alzheimer, pero esto no lo detenía de seguir mostrando su talento en cada oportunidad, rodeado de artistas de alto calibre.

Por esto, además de sus éxitos, se hace necesario también recordar sus colaboraciones más destacadas, donde podemos encontrar a artistas de distintos géneros y de talla global, como lo son Lady Gaga, Elton John y el mismo Vicente Fernández.

Colaboraciones más destacadas de Tony Bennett

Lady Gaga

Lady Gaga fue una de las más cercanas a Bennett, contando con más de una colaboración, dándole al público la canción “The Lady is a Tramp”, en 2011, y posteriormente, en el disco “Love For Sale” con temas como “I’ve Got You Under My Skin”, que los llevó a recibir varias nominaciones al Grammy.

Elton John

Bennett también tiene en su repertorio un dúo con Elton John, se trata de “Rags to Riches”, un encuentro donde ambos no dudaron en manifestar su admiración el uno hacia el otro.

Vicente Fernández

No por nada se decía que Tony Bennett era una leyenda, pues logró romper barreras y colaborar con artistas de habla hispana como el “charro” de México, Vicente Fernández, en “Return To Me” (“Regresa a mí”), un tema en inglés y español que dejó al público con una inmensa joya.

Alejandro Sanz

Con el español, Alejandro Sanz, también tuvo un momento a dúo Tomy Bennett, igual que con el ídolo de México, con una canción interpretada en los dos idiomas. Se trata de “Ayer escuché la lluvia”.

Paul McCartney

Fue en 2006 que Bennett sacó álbum junto al exmiembro de The Beatles, Paul McCartney, junto a quien interpretó “The Very Thought of You”.

Gloria Estefan

La icónica Gloria Estefan también estuvo en medio del trayecto del artista, pues con ella interpretó canción “Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me)”, que le dio a Bennett la nominación al Grammy.

Juanes

Colombia también hace parte del mapa con Tony Bennett, pues Juanes en 2006, colaboró junto a él en el sencillo “The Shadow of your Smile”.

Amy Winehouse

Como si se tratara de dos leyendas del jazz, Bennett interpretó junto a Winehouse “Body and Soul”, la última canción grabada por la artista antes de morir. Para él, ella era de las pocas artistas que “cantaba como debe ser”.

Thalía

Y para concluir el listado, pese a haber muchas colaboraciones más, Bennett demostró en el tema “The Way You Look Tonight”, con la mexicana, Thalía, que su versatilidad en la música nunca tuvo ningún límite.