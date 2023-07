Aquí estoy y aquí me quedo hasta el 31 de diciembre: alcalde de Cartagena

Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamat, rechazó de manera vehemente la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo por 4 meses de su cargo, en primera instancia.

“La entidad confirmó que el 31 de julio de 2020 el mandatario, a través de medios de comunicación locales, se refirió a los dirigentes de la citada alma máter en términos desobligantes e irrespetuosos, en el marco de la problemática ocasionada por la elección del Contralor Distrital de esta ciudad”, dijo la Procuraduría.

El Ministerio Público indicó que, el alcalde con su conducta faltó al deber de tratar con imparcialidad y rectitud a los directivos de dicha institución y con la cual afectó su dignidad humana e integridad, usando expresiones tales como: “corruptos”, “nido de ratas”, “malandrines”, entre muchos otras.

El mandatario local aseguró que el fallo fue provisional, “no queda en firme aún de suspender cuatro meses, les quiero decir a mis amados cartageneros ustedes tienen alcalde hasta el 31 de diciembre de este año”.

“Voy a ser el primer alcalde que completa sus cuatro años de mandato, después de Judith Pinedo haber acabado el de ella del año 2008 hasta diciembre de 2011. En los ocho años después de Judith Pinedo haber completado su periodo tuvimos 11 alcaldes en ocho años”, expresó Dau.

Explicó, “cartageneros yo William Dau voy a ser su alcalde hasta el 31 de diciembre, esta decisión de primera instancia de la Procuraduría tiene una segunda instancia y después de la segunda instancia tiene que llegar al Consejo de Estado, así que eso no se va a dar porque voy a durar mis 4 años completos de alcalde”.

El alcalde dejó entre ver, en sus declaraciones, una presunta persecución política por parte de la Procuraduría, “yo denuncié corrupción al interior de la Universidad de Cartagena y en lugar de que la Procuraduría fuera a investigar el nido de rata, a investigar toda la plata que se ha desaparecido de las arcas de la Universidad de Cartagena, deciden abrirme a mí una investigación por haber denunciado”.

“Tuve yo para defenderme que demostrar el nido, traje documentos, traje recortes de prensa, traje testimonios de personas de la misma Universidad, profesores, sindicatos, un diputado de la Asamblea que le hizo debate, y todo eso, y aun así la Procuraduría no vio nada del nido de rata. No compulso copias para investigar, sólo para investigarme a mí, y a pesar de todo lo que dije ellos ignoraron, ignoraron, todo lo existe en el nido de ratas”.

“Fíjense q esto le dieron un tratamiento exprés al proceso en mi contra, en tiempo récord vinieron investigaron, llamaron y fallaron; cuando resulta que la misma Procuraduría desde hace año tiene una cantidad de casos pendientes por resolver, como el caso de la ex contralora Nubia Fontalvo, hace años que quedó eso al descubierto, la Fiscalía tiene grabaciones” puntualizó.

Añadió, “yo soy activista anticorrupción desde hace 27 años, soy político sólo porque me tocaba lanzarme a la alcaldía para quitarle el poder a los bandidos, yo estoy acostumbrado a este tipo de peleas, las cosas para mí en 27 años de activismo no han sido fáciles, la actividad anticorrupción es una actividad confrontacional, ¡palo! ¡palo! ¡palo!”.

“La Procuraduría ni siquiera se ha dignado en contestarme todas las pruebas del libro blanco, así como con Nubia Fontalvo la misma cosa, ellos no resuelven, no sancionan y cuando sancionan buscan al eslabón más débil y a mí me la tienen velada desde que yo declaré mi inconformidad con el gobierno nacional anterior. Lo hice y me han venido atacando”, insistió.

Manifestó, “todas las semanas me llegan a mi casa uno, dos y tres oficios diferentes de la Procuraduría a mi casa hablándome de procesos, y yo no me intimido y toditos se los voy a pelear. Por eso yo estoy tranquilo de que voy a acabar hasta el 31 de diciembre mis 4 años”.

El abogado del alcalde interpuso el recurso de apelación, “ignoraron las pruebas nuestras, ignoraron las declaraciones testimoniales del nido de rata, de la corrupción al interior de la Universidad de Cartagena, yo por eso confío que esto se va a resolver”.

William Dau fue enfático en decir, “¡Aquí estoy! y ¡aquí me quedo! Yo voy a seguir peleando porque yo soy integro, yo soy activista anticorrupción tengo que decir las cosas como son”.

La Procuraduría insistió en que el mandatario local irrespetó a los directivos de la Universidad de Cartagena.