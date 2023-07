Petro insiste que Colombia tiene la responsabilidad de reconstruir a Haití

Cartagena

Unión entre Colombia y países como Haití, Jamaica, Barbados, Bahamas, Trinidad Tobago, entre otros, es lo que promueve el presidente Gustavo Petro en procura de un desarrollo para el Caribe.

Desde Cartagena el jefe de estado designó tareas en aras de lograr este objetivo, una de ellas reconstruir Haití.

“Haití vive un desastre social donde Colombia tiene una participación a través de sus peores fuerzas, las más oscuras, que ha ayudado a destruir esa nación de la cual tenemos una responsabilidad, que tenemos que hacer propia, como la responsabilidad que hoy tenemos sobre el mar Caribe y alguna de sus islas”, manifestó.

Puntualizó, “que Haití no se vuelva un país de nombre tan extraño cuando eras tan cercano a nosotros hace 200 años, cuando sus dineros escasos, cuando sus armas ayudaron al ejército de Bolívar a conquistar la libertad”.

En el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, el jefe de estado expresó que la Armada tiene responsabilidad científica, militar, en trabajar para que a través de los mares se una al Caribe, sosteniendo la sobraría no solo nacional sino en coordinación con las demás naciones, “una soberanía caribeña, sobre el Caribe”.

“Cuando nombres como Jamaica, como Barbados, como Bahamas, como Trinidad y Tobago, que hoy parecieran de otro mundo, sean parte también de nuestro vecindario porque lo son, nuestro mar limita con ellos, nosotros somos Caribe y eso no lo podemos olvidar, que hombres caribes iniciaron la independencia nacional”, puntualizó.

Insistió, “Caribe es Colombia, yo soy un hombre caribeño (...) somos parte de una cultura profunda, poderosa, mundialmente hablando que es la cultura del Caribe”.

El presidente le insistió a la Armada que, en procura de unir al Caribe su flota tiene que crecer para que los mares no vuelvan a ser mares de piratas, “esta vez ya no por la ruptura un monopolio de comercio, si no a través de las economías ilícitas, para que estos mares vuelvan a ser de su pueblo, para que su pesca pueda enriquecer o alimentar a su pueblo y no ser saqueados y depredados”.

Gustavo Petro, lideró la ceremonia de conmemoración del Bicentenario Naval donde celebró la conmemoración de los 200 años de la Armada Nacional, en medio del evento entregó la orden del mérito naval “almirante padilla” en la categoría de “gran cruz” al almirante Julio Horacio, Guardia Jefe del Estado Mayor de la Armada de Argentina; vicealmirante Juan Andrés de la Maza Larrain, Comandante en Jefe de la Armada de Chile; almirante Antonio Piñeiro Sánchez, Jefe de Estado Mayor de la Armada de España.

También le entregó el mérito al contralmirante Paulo Antonio Rodríguez Sauceda, Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras; contralmirante Antonette Wemyss Gorman, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Jamaica y al almirante Jorge Wilson Menéndez, Comandante en Jefe Armada de Uruguay.