El delantero colombiano John Córdoba celebra un gol anotado en el Krasnodar de Rusia. (Foto: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images)

“No he hablado con nadie de Selección Colombia”: John Córdoba

El atacante John Córdoba viene destacándose como uno de los goleadores extranjeros en la Premier rusa para su equipo, el Krasnodar. Córdoba mantiene un alto promedio de anotaciones desde su paso por otros clubes, en la Bundesliga alemana, como lo fueron Mainz y Colonia.

El chocoano se ha convertido en uno de los atacantes colombianos con mayor rendimiento, lo cual ha provocado que los medios y la opinión pública se pregunten qué hace falta para que el técnico Néstor Lorenzo se fije en él y lo llame a la Selección Colombia.

Al respecto, Córdoba le dijo a Peláez y De Francisco en La W: “no he hablado con nadie de Selección Colombia”, en una charla en la que contó también un poco más sobre el buen momento que está viviendo en su actualidad deportiva.

¿Cuál ha sido el lugar donde más le costó adaptarse?

John Córdoba se formó en el Envigado, equipo que, desde muy joven, le sirvió de plataforma para viajar a México, su primer destino internacional, para jugar con el Chiapas FC. “A México fui muy joven en Chiapas adaptarme fue muy difícil”, recordó.

¿Cómo se siente en Rusia?

“En Rusia estoy perfecto, no hace mucho frio, las facilidades que me ha brindado el club han ayudado, llevo ya dos años acá. Entiendo más el alemán que el ruso”, afirmó.

Córdoba fue transferido al Krasnodar en el 2021, luego de casi cinco años en Alemania, en los que pasó, además de Mainz y Colonia, por el Herta Berlin, su último club antes de viajar a Rusia.

Aunque tiene varios compatriotas que destacan en la misma liga, como Jorge Carrascal en el CSKA Moscú, o Mateo Casierra y Wilmar Barrios en el Zenith, John cuenta que “es difícil reunirnos porque Rusia es muy grande y las distancias son muy largas”.

¿Cómo va de goles?

“He marcado muchos, en Alemania casi 60 y acá más de 30. Los equipos son fuertes, pero nosotros también somos fuertes”, dijo el delantero que es en la actualidad uno de los colombianos con mayor rendimiento en materia ofensiva.

¿Quién le ayudó en el comienzo de su carrera?

“El profe (Pedro) Sarmiento fue el que confió en mi en Envigado y me dio la oportunidad de debutar, me sostuvo y me ayudó mucho”, resaltó John Córdoba.

Escuche la entrevista completa a continuación: