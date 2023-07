¿Qué hay tras el proyecto que busca que no se done alimentos azucarados y ultraprocesados?

En diálogo con La W, el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón y el director de la red de Bancos de Alimentos, Juan Carlos Buitrago, sostuvieron opiniones divididas sobre el proyecto que busca en el Congreso que se prohíban las donaciones de alimentos azucarados y ultraprocesados.

Para el congresista es “paradójico” dicho proyecto porque en el mundo “hay más de 931 millones de toneladas de alimentos que se desperdician”. Incluso, aseguró que en Colombia son 9 millones de toneladas las que se pierden.

Sin embargo, defendió el proyecto: “nos hemos guiado con varias organizaciones que plantean que en el proceso humanitario de tratar de prevenir el desperdicio se deben impedir las donaciones de productos ultraprocesados y azucarados, pues hay muchos estudios de salud que plantean que las enfermedades no transmisibles están relacionados a estos alimentos”. Ante esto, el director de la red de Bancos de Alimentos aseguró que detrás de esa ley hay organizaciones que buscan prohibir la donación de comida en el mundo.

Hay un filántropo muy importante en el mundo que es Bloomberg. Ellos tienen recursos y movilizan causas por todo el mundo. Hay organizaciones en Colombia que se han ganado recursos para cumplir los objetivops de ellos.

Al respecto, aseguró que uno de los objetivos que tiene Bloomberg es “que se prohíba la donación de alimentos ultraprocesados”.

“Esos filántropos, que no viven en América Latina, no conocen la realidad de lo que pasa en estos países, no conocen la realidad del hambre. En donde viven no hay hambre, no hay muertes por desnutrición y pueden ser un poco más exigentes las políticas de seguridad alimentaria”, comentó.

“Hay organizaciones en Colombia que reciben miles de millones de pesos al año y tienen el objetivo de prohibir la donación de alimentos ultraprocesados”, agregó.

De esta manera, diciendo que en la reforma tributaria del 2022 “esa organización metió un artículo para poner impuesto a la donación de alimentos”.

Finalmente, reveló que Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz, es quien tiene este interés de prohibición de alimentos ultraprocesados en Colombia.