Dentro de una clínica en Cartagena padre se fue a golpes con enfermero

Cartagena

Cartagena se ha convertido en ciudad violenta e intolerante, es común que las autoridades reporten robos y homicidios. Casi a diario ciudadanos, por medio de videos, dan a conocer enfrentamientos entre jóvenes de diferentes sectores; peleas afuera de instituciones; agresiones físicas y verbales entre usuarios de vías; golpes entre turistas y trabajadores de playas; entre otros casos que afectan la convivencia.

Un caso reciente de intolerancia se registró en la sala de espera de la Clínica Gestión Salud IPS, ubicada en el barrio San Fernando, donde un padre de familia se enfrentó a golpes con un enfermero.

En videos de cámaras de seguridad se observa al hombre molestó, reclamando por al parecer mala atención hacia su hijo y no realización de exámenes médicos que requería el menor. La pelea inició con improperios por parte del padre de familia hacía el enfermero, quien respondía de manera grotesca a los ataques verbales, luego los insultos subieron de nivel pasando a los golpes.

Antes de los golpes, el padre de familia entregó a su hijo que tenía en sus brazos, la pareja sentimental del hombre recibió al menor y comenzó a grabar la pelea a puño limpio. La mujer narraba que llevaban 5 horas en el centro asistencial y no le habían practicado exámenes a su hijo.

“Demoran cinco horas para dar unos resultados y esa es la atención que le dan a uno, mira la atención que dan, todo esto lo estoy filmando. ¡Una falta de respeto de usted!, ¡no tienen por qué proceder así!, ¡no es posible!; cinco horas, cinco horas para unos resultados y que digan que no los hicieron”, gritaba la mujer.

Seguía diciendo, “¡pero suéltalo!, ¡suéltalo!, ¡todo quedó aquí grabado!; cómo que cinco horas aquí en Gestión Salud, unos resultados y no están, salen y dicen que no. ¡No es justo!, no le hicieron los exámenes que tenían que hacerle, cinco horas para que me vengan a decir que el examen no se lo hicieron”.

En la sala de espera había usuarios. Un menor, que esperaba su llamado a triaje, era abrazado por su madre por el miedo que le generaban los gritos y el sonido de los golpes.

Este hecho no dejó heridos, pero sí reacciones, “como misión médica debió controlarse; el enfermero debió sentirse humillado al reaccionar así, pero representa a la Clínica Gestión Salud, ahora quedó mal la entidad”.

“Esto es el reflejo de lo que vive un colombiano del común, la gente está cansada de la mala calidad, yo debo poner quejas en la Superintendencia de Salud para que me den medicamentos de la presión, peleo para que un especialista me atienda a tiempo. Ese padre de familia representa la impotencia que sentimos muchos colombianos, cartageneros”, expresó un usuario mientras reclamaba medicinas en el centro asistencial.

La Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar también se pronunció, “hemos tenido conocimiento sobre la situación ocurrida en la IPS de San Fernando, en la ciudad de Cartagena, donde hubo el enfrentamiento físico de un prestador del servicio de salud y los usuarios por parte de un familiar de paciente, situación que nosotros lamentamos profundamente. No estamos en capacidad de aceptar este tipo de conductas”.

“Solicitamos comedidamente a las partes que lleguemos a unos entendimientos. En lo que podamos participar como Mesa por la Salud para que podamos avanzar, en corregir todas las debilidades tales como la oportunidad, calidad, calidez, y todo lo pertinente a la facilidad para que los exámenes y la atención médica se preste con más rigurosidad, con más tiempo con el paciente, estaremos dispuestos a participar”, dijo Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar.

El neurocirujano insistió en decir, “no estamos de acuerdo con este tipo de conductas, las rechazamos de forma vehemente”.

Desde la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia indicaron que, “la situación que se presenta en el video es lamentable, se podría llegar a la violación contra la misión médica y la integridad de las personas”.

“ANTHOC Bolívar insiste en abrir una investigación para llegar a los antecedentes que dieron origen a esta nueva agresión, que es producto de la crisis en sector salud, de allí es la necesidad de que se hagan las reformas para que estas situaciones no se presenten”, señaló Roberto Bustamante, presidente de ANTHOC Bolívar.

La veeduría en salud de Cartagena hizo un llamado a la tolerancia y al dialogo, “hacemos un llamado contundente a los entes de control, la SuperSalud, el ministerio, para que investiguen sobre lo que ocurre con los tiempos de atención en las diferentes IPS de la ciudad de Cartagena”.

PRONUNCIAMIENTO DE LA CLÍNICA GESTIÓN SALUD IPS

En dialogo con W RADIO el gerente general de Gestión Salud IPS, Julio Borelly, lamentó lo sucedido, “pedimos excusas por este hecho, Haremos lo que sea necesario para prestar los mejores servicios de salud posibles (...) es un hecho que nos duele personalmente porque siempre nuestro compromiso es y será con quien nos necesite”.

Por su parte el gerente corporativo de la IPS, Rafael Navarro, mediante un comunicado expresó que el hecho no representa el trabajo y servicio arduo que hace todo su personal.

“En las cámaras de seguridad queda registrado cuando el padre de familia intenta robarle el arma de dotación del vigilante, el usuario pretendía agredir a la misión médica, eso no representa lo que somos como cartageneros. Invitamos a toda nuestra audiencia a respetar al cuerpo médico y paramédico, ellos tienen una gran vocación de servicio”, expresó Navarro.

Añadió, “lamentamos que el personal de salud respondiera con violencia a las agresiones, nuestra función principal es prestar los mejores servicios de salud posibles y velar por la integridad de nuestros pacientes y usuarios”.

Puntualizó, “siempre estamos en mejora continua, acabamos de hacer una ampliación y modernización importante de los servicios de urgencias para atender más y de mejor manera, para que los pacientes y usuarios tengan una atención segura oportuna y confortable, con un equipo humano de primer nivel y una capacidad tecnológica de vanguardia”.

El gerente corporativo de Gestión Salud IPS aseguró que, fue separado del cargo el auxiliar de enfermería involucrado en la riña con el padre de familia, “todo en aras de esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y tomar medidas correctivas”.

“Hemos iniciado una investigación interna con plena garantía de los derechos constitucionales y legales, recaudaremos y analizaremos las pruebas obrantes con apoyo de las ayudas tecnologías existentes, los resultados se entregarán a las autoridades para los fines pertinentes”, explicó Rafael Navarro.