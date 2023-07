La historia de Miguel Guerrero, jugador que cambió el fútbol por oportunidad en OnlyFans

“La gente no cambia por el miedo al qué dirán”: Miguel Guerrero, futbolista que se retira por Only Fans

Miguel Guerrero Albarrán es un español de 29 años, que, desde los 12, salió de su casa para dedicarse al fútbol profesional. En un momento en el cual ha adquirido experiencia y madurez en su carrera, en la cual pasó por las divisiones inferiores del Sevilla FC, entre otros clubes, sorprendió anunciando su retiro para dedicarse a la creación de contenido explícito en la plataforma de Only Fans.

Guerrero habló en La W con Julio Sánchez Cristo sobre las motivaciones que lo llevaron a retirarse del fútbol profesional para convertirse en dedicarse a alimentar su cuenta de Only Fans. Una actividad que ha ganado adeptos alrededor del mundo, entre ellos uno de los mentores de Miguel, el influencer Mario Hervás, quien se ha destacado recientemente en esta plataforma.

¿Es una decisión económica o se cansó del fútbol?

“Tenía dos años de contrato con un buen sueldo, en la temporada pasada fui un programa de televisión ‘La Isla de Las Tentaciones’ y empecé a crear contenido y cree mi público. Entre las ganas de meterme a ese mundo y a que el fútbol no me motivaba igual, también conocí al influencer Mario Hervás, y he tomado la decisión”.

“Desde los 13 años me dedico al fútbol. Cuánta gente quiere cambiar de trabajo y no lo hace por el miedo al qué dirán”.

¿Hay que mostrar todo para poder vender?

“Eso depende del éxito y de las cantidades. Si no eres famosa no vas a vender porque en Only Fans se maneja mucho contenido explícito. Mi público, por ejemplo, es homosexual y estoy abierto a hacer cosas que les podrían gustar”, aseguró.

¿Ha recibido solicitudes privadas por dinero?

“Ya dentro de mi Instagram me llegaban, y he dado el paso a Only Fans por el público, esto es un negocio, uno en el que se ganan buenas cantidades. Me han propuesto cualquier cantidad de barbaridades”, expresó.

¿Tiene tarifas por servicios?

“El tema de los mensajes ya va cada en uno: tú tienes un chat privado para los fans y ellos te hablan de sus fetiches. Tú miras a dónde quieres llegar. Yo tengo una mente muy abierta y depende del acuerdo al que pueda llegar con esa persona”, concluyó.