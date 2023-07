“Estoy más empoderado para salir al escenario a hacer la música correcta”: Liam Payne

El cantante británico Liam Payne, que se hizo famoso con el grupo juvenil One Direction, habló con La W sobre su próxima visita al país. Payne regresa a Colombia, por primera vez como solista, luego de su concierto del 2014, como parte de la famosa agrupación.

El músico inglés estará mostrando al público bogotano algunas de las canciones más importantes de su carrera como solista, incluyendo nuevas composiciones en las que trabaja estos días y por qué no, un poco de la música que le dio fama mundial junto a una de las ‘Boys Band’ más exitosas de los últimos tiempos.

El artista aseguró que tener colaboraciones ha sido muy divertido, sin embargo, señaló que ahora está listo para demostrar todo su potencial: “ahora estoy más seguro y en mi nuevo trabajo como solista no hay colaboraciones”.

Respecto a la separación de One Direction dijo que “para ser honesto, estábamos corriendo haciendo muchos discos, y nunca paramos por cinco años, así que creo que necesitábamos esa pausa para celebrar lo que habíamos logrado con el proyecto. Como una estrella pop emergente cometí muchos errores y aprendí, ahora estoy listo y más empoderado para salir al escenario a hacer la música correcta, y al menos tener un mensaje o algo para decir”.

Con respecto a los riesgos de ser una estrella que comenzó en la industria de la música siendo tan joven, expresó que “desde los 14 estoy en la industria y no estaba seguro a qué me estaba metiendo. Me siento muy afortunado, pero todo esto dejó secuelas en mi vida familiar. Es difícil tener tanta fama a los 14 años, pero no cambiaría nada porque ahora tengo algo que contar y puedo ayudar con mi música a otras personas, que puedan estar pasando por lo mismo.

Por otro lado, se refirió a la colaboración con J Balvin y la experiencia de cantar en español, “aunque me costó mucho la pronunciación y no sabía muy bien lo que estaba diciendo, el reggaetón es música muy divertida y me encanta. Estuve hace poco en los premios MTV Latinos y conocí a Karol G, fue muy divertido compartir con esos artistas latinos en tarima”.

Por último, hizo la invitación a su concierto diciendo, “estoy muy emocionado, va a ser muy divertido, y estoy muy feliz darle una despedida a algunas de estas canciones de la como sonaban antes y mostrarles el verdadero lado de lo que realmente les quiero decir”.

Cabe resaltar que Liam Payne se presentará en Chamorro City Hall de Bogotá el próximo domingo 3 de septiembre.