“No tuve nada que ver”: Valeria Duque habla sobre ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía

Un nuevo escándalo se ha apoderado de las principales portadas de la prensa de entretenimiento en todo el mundo: la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía, quienes habían anunciado su matrimonio con el estreno de la canción ‘Beso’

Y es que en redes sociales se hizo viral un hilo de Twitter en el que una persona aseguraba indirectamente que Valeria Duque, una modelo colombiana, había sido el detonante para que la relación entre Rauw Alejandro y Rosalía terminaran.

Para conocer su versión, La W habló con Valeria Duque, quien aseguró que no tuvo nada que ver con la ruptura amorosa de una de las parejas más célebres del momento.

“La responsable de todo es una persona que hace un hilo en Twitter, no tengo esa red social y no me di cuenta, pero comenzó a difundir esa información falsa”, aseguró Duque en La W.

Además, aseguró que está consciente de que las figuras públicas están expuestas a chismes y comentarios mal intencionados, “pero nunca pensé que eso tuviera ese alcance”.

¿Por qué se generaron estos rumores?

“Yo estuve en un concierto del artista en México y ella (la persona del hilo en Twitter) asegura que ese día pasó y que me fui con él. La gente le creyó la historia que ella creó, pero no tengo nada que ver en esa relación”, afirmó.

Posteriormente, Duque reconoció que le presentaron a Rauw Alejandro: “yo fui una fan más que lo conoció, me lo presentaron y hablé con él cinco minutos. Luego me fui y no tuve nada más que ver con ellos”.

¿Tomará acciones judiciales por este rumor?

Duque mencionó en La W que ya puso este tema en manos de sus abogados, firma de Abelardo de La Espriella, quienes se encargarán de todo el proceso en contra de la persona que publicó el hilo en las redes sociales y que luego eliminó hasta su cuenta de Twitter.

“Sí, porque claramente se está violando mi derecho al buen nombre. No fue una amiga mía, conocí a la mujer alguna vez, pero nunca tuvimos una amistad”, señaló.

¿Estos rumores han tenido implicaciones para su hijo de 13 años?

“Gracias a Dios no lo he expuesto mucho en mis redes porque a él no le gusta. La gente no tuvo como ir cómo echarle todo el ‘hate’ que me echaron a mí (…). En el colegio le mandan memes míos y ha sido difícil. A mis papás les han dicho cosas llenas de odio”, reveló.

¿Ha tenido perjuicios económicos por este rumor?

“Hasta el momento no porque tengo una comunidad en mis redes que me apoya. Ellos me conocen, saben quién soy. He estado en el Desafío Superhumanos, siempre me he caracterizado por mi profesionalismo y mi disciplina”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a la estigmatización de la mujer colombiana, especialmente la mujer paisa, que se ha generado en redes sociales gracias a este rumor.

“Me parece muy triste este nivel de prejuicios y de estigmatización con nosotras. Esto tuvo un alcance demasiado grande, hay un nivel de ciberacoso destructivo”, dijo.

Finalmente, aseguró que mantiene la esperanza de que esta incómoda situación en la que se ha visto envuelta la pueda convertir en su beneficio.

“Sé que saldré victoriosa de esto porque muchas personas me conocen y me apoyan”, concluyó.