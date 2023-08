Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, denunció: fui atropellada en mi dignidad como mujer

Laura Ojeda, actual pareja sentimental del hijo mayor del presidente de la República, Nicolás Petro, denunció que fue atropellada en su dignidad como mujer en medio del procedimiento de captura que se cumplió el pasado sábado 29 de julio en Barranquilla.

La mujer que se encuentra en su octavo mes de embarazo señaló que fue grabada desnuda durante el operativo que realizaron las autoridades en su residencia y que además se sintió agredida.

También dijo que el dinero decomisado (25 millones de pesos) son de su propiedad y que además le incautaron su celular, en el que tiene información importante para la atención médica de su bebé.

“Quiero informar a la opinión pública que el sábado 29 de julio de este año, fui atropellada en mi derecho a la dignidad como mujer con los operativos realizados por agentes de la Policía en mi residencia”, manifestó a través de su cuenta en la red social de Instagram.

Agregó que “con la finalidad de realizar un allanamiento, los agentes ingresaron al inmueble sigilosamente a las 6am, grabando con video la diligencia y yo me encontraba desnuda. No me fue respetada esa condición ni mi estado de embarazo que ya cumple 8 meses”.

Ojeda quien es pareja sentimental de Nicolás Petro, ha expresado en varias oportunidades que apoya al papá de su hijo y que estará con él hasta el final.

En la publicación que hizo señaló que responsabiliza de su seguridad y la de su hijo a las autoridades que participaron en el operativo de captura de Petro.

En el mismo sentido, dijo que “me fueron incautados objetos personales que me son indispensables en este momento para mi vida y la de mi bebé: un dinero que me pertenece exclusivamente a mí, mi teléfono de celular con la información y contacto de mis médicos, historia clínica y demás relacionado con el embarazo y mi computador, que es mi herramienta de trabajo”.

Finalizó asegurando que “solicito que las autoridades devuelvan de inmediato mi dinero y objetos personales. Igualmente las hago responsables de la seguridad de mi bebé y la mía”.