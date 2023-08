¿Cómo preparar emocionalmente a los niños para que visiten al doctor? Médica explica

En muchas ocasiones, para los niños e infantes asistir al médico se torna en situaciones generadoras de intención e incomodidad porque se les relaciona con algo negativo y produce miedo.

Por esta razón, en Salud y Algo Más habló la pediatra Paola García Herreros para explicar cómo preparar emocionalmente a los niños para asistir al médico.

“Es muy importante que llevemos a los niños donde el pediatra cuando tienen su chequeo anual o cuando son pequeños. Es entender cuál es el papel del pediatra en la vida del niño para así encaminar sus emociones cuando los vamos a llevar allí”, dijo la pediatra en su primera intervención.

Adicionalmente explicó una de las razones por las cuales se puede causar que el menor relacione al médico con algo negativo.

“Me pasa incluso con personas allegadas que dicen ‘si no se porta bien lo llevo a donde el médico’, eso es muy latino y es una de las frases que debemos evitar como papás porque cuando le decimos eso al niño, ponemos al médico como antagonista”, destacó.

Sobre cómo prepararlos emocionalmente dijo que “siempre aconsejo que a los niños se les hable con la verdad con lo que mas se pueda, no se les diga por ejemplo que la vacuna no va a doler porque se quebranta la confianza, entonces el niño dirá que me dijeron que no me iba a doler y si me dolió. Es decir, te van a inyectar, te van a sacar sangre y esto se hace para saber si pasa algo en tu cuerpo, va a doler, pero va a pasar de manera rápida”.

Añadiendo al tiempo que “con los niños más pequeños se les puede dar un incentivo, se te va a poner una vacuna, pero el doctor te dará un sticker, un juguete, siempre es tratar de relacionarlo con algo positivo para que esa experiencia no sea algo traumático”.

Destacando finalmente que como padres “tenemos que centralizar nuestras emociones como padres, enseñares a ellos a procesar esas emocionas, a respirar, a decir que hay algo en lo que no tengo control y estoy yendo al médico porque el doctor me está ayudando”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: