Presidente Petro propone que Consejo Nacional de Juventud sea un órgano de poder

Durante la posesión de los integrantes del Consejo Nacional de Juventud 2023 – 2024, el presidente Gustavo Petro hizo una nuestra propuesta para que estos representantes de los jóvenes en el país tengan un verdadero poder de decisión en Colombia.

“Le he pedido a los funcionarios aquí presentes y algunos no presentes que entreguen un proyecto de ley en donde el Consejo Nacional de Juventud no sea un órgano consultor, sea un órgano de poder y que tenga unos poderes. Allí no votarían ya 22.000 jóvenes en el país –creo que fue el total– no, allí cuando el órgano institucional tenga poder, se llena de pueblo y, entonces, tendríamos una juventud movilizada alrededor del Consejo Nacional de Juventud. Eso es un proyecto de ley y que tiene que presentarse; que no lo van a debatir, que sí, que etcétera, que las fuerzas políticas, bueno, esa es la democracia”, dijo el mandatario.

De igual forma, aseguró que los jóvenes deben tener un papel fundamental en la búsqueda del cambio, de ahí a que se haya creado un viceministerio de la Juventud dentro del Ministerio de la Igualdad.

“Esa nueva institucionalidad queda al servicio de ustedes. Empieza ya. Estamos pensando quién será la persona que lidere eso. Yo le propuse a Gabriela Posso, consejera presidencial para la Juventud que sea una persona que haya perdido un ojo en el estallido social y que sea capaz de dirigir a la juventud con toda la claridad que se necesita, como un faro, a pesar de que le quisieron quitar la luz, el poder”, concluyó el presidente Petro.