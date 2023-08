Al Oído | En el nombre del padre por Nicolás Petro: el ‘golpe blando’

A este capítulo le llamaremos en el nombre del padre, es más agudo que una novela y cada día revela más detalles que desconciertan, que acaban con la esperanza de tantos que creyeron en un proyecto y que al final solo dejará a amigos congresistas del proyecto e influenciadores cercanos defendiendo. Sí, las focas que aplauden siempre.

Antes creíamos que ser decentes, honestos y buenas personas era algo que nuestros funcionarios y gobernantes deberían tener, incluso lindábamos por hecho, pero lo cierto es que cada es más un milagro. No importa el color político, la corrupción ha permeado todo y casi que a todos. Ingresar a redes es desalentador y algo triste como sociedad: básicamente porque todos dependiendo quién es, salen a la defensa.

Ahora sí entendemos cuál era el golpe blando, se acabaron las excusas, no es posible que justifiquen lo que ocurre diciendo que era un entrampamiento.

Otro de los nuevos argumentos de las barras del Gobierno es:

“Sabíamos que iban a venir ataques de todos”, disculpen, pero ni ataques ni nada parecido es la verdad revelada por los más cércalos al presidente. Todo lo que se ha sabido es por los mismos de adentro que han participado y de su misma voz se ha conocido.

El tal golpe blando, los entrampamientos a y los “infiltrados” de los que comienzan a hablar al parecer hicieron implosión y eran los más cercanos:

Cadena de “ataques”

Nicolás Petro, hijo del presidente, revelando lo que sucedió en campaña Petro presidente.

Investigación al hermano del presidente Juan Fernando Petro.

Escándalo de la exjefa de gabinete Laura Sarabia.

Audios de Armando Benedetti que son escándalos (en los que habla de financiación ilegal de la campaña).

¿Ese era el golpe blando?

Pero el capítulo actual de Nicolás Petro, quien ha decidió colaborar con la Fiscalía y que además ya dijo tener las suficientes pruebas para demostrar que los dineros entraron a la campaña y que al parecer su padre sabía, será lo que le dé veracidad a lo que dice. Sin pruebas es complejo.

Las narrativas de fanáticos quedarán en nada porque las pruebas siempre hacen que después de que se defienda lo indefendible solo queda decir, ¿pero eso como lo defendemos?

Pero sin duda lo que más nos deja ver este capítulo es el oportunismo y los falsos amigos, ahora salen tranquilos a decir “yo fui su amigo”, ya no son amigos del exdiputado Petro, ya no se hablan con él, ya no son cercanos como lo dijo el reconocido abogado Miguel Ángel del Río, “fui su amigo”.

En las buenas todos, en las malas los de verdad. Ahora todos salen a negar que eran amigos de Nicolás Petro, aparte de todos desleales.

Tal vez si esto fuera una novela podría llamarse ‘En el nombre del padre’, pero es que ni al mejor escritor como Gustavo Bolívar se le habría ocurrido esto.