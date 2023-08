Investigan muerte de una abogada española en la ciudad de Montería

Como María José Laguna Hernández, de 25 años, fue identificada la abogada española que falleció la noche del jueves 3 de agosto en la ciudad de Montería. El caso es investigado por las autoridades, luego de que los familiares denunciaran que la joven habría presentado complicaciones en medio de un procedimiento estético.

“Era graduada en Derecho en España, era una profesional nacida en España, llegó de viaje el 31 de julio a Colombia con su madre. Llegó con muchas aspiraciones, queriéndose hacer una cirugía, ya ella se había hecho un procedimiento en España porque tenía sobrepeso, había bajado 60 kilos y, por eso, venía a hacerse la cirugía, a razón del peso que había tenido hace tres años, para corregir ciertas anomalías que le habían quedado en su cuerpo”, dijo Nora López, prima de la víctima.

“Ella no viajó a Colombia por vanidad, lo hizo por salud, para terminar ese proceso que había empezado en su país, pero no tuvo buen final porque sus médicos, los que le iban a hacer el procedimiento les faltó ética profesional y ella perdió su vida. El centro médico donde estuvo me parece que no es un lugar para ese tipo de cirugía que ella se iba a hacer, es un error del galeno escoger un centro médico como ese que le faltaba muchas cosas para ser completo”, agregó la familiar.

De acuerdo con lo establecido, una vez se presentaron las complicaciones, la joven fue traslada a la Clínica Montería “no para la cirugía, sino para su proceso de recuperación, el cual no se pudo dar, ¿Por qué? Ellos lo sabrán”.

Frente a la denuncia de los familiares, aún no se han conocido reacciones por parte del centro médico que fue escogido por la joven para realizarse el procedimiento estético, el cual estaría ubicado en el barrio La Castellana, norte de la ciudad de Montería.

Mientras, el cuerpo sin vida de la joven permanece en las instalaciones de Medicina Legal en Montería, donde se determinarán las causas de la muerte de la extranjera.