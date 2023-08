La incomprensible agenda del presidente Gustavo Petro

Los incumplimientos de la agenda presidencial por parte del presidente Gustavo Petro dentro del país han causado varias molestias. Los mismos colombianos, las autoridades y diferentes entidades se han quedado con los crespos hechos esperando que el presidente haga presencia.

Quizás, el último incumplimiento fue a los isleños en San Andrés, porque, aunque el mismo presidente había anunciado que iba a ir hasta la isla para recibir el fallo de La Haya en el litigio Nicaragua- Colombia, nunca llegó y solo hizo presencia hasta el 20 de julio para celebrar el día de la independencia.

Otro de los eventos al que nunca llegó el mandatario fue a un encuentro que se iba a dar con la comunidad en Bucaramanga, el hecho causó rechazo en los bumangeses y su alcalde, Juan Carlos Cárdenas aseguró “que es haciendo y no diciendo”, como se resuelve los problemas del país.

Una tras otra han sido las cancelaciones de su agenda, no solo en las regiones, sino también, en la Casa de Nariño. Varias veces no ha asistido o llega tarde a reuniones privadas, o a eventos económicos o incluso también ha dejado esperando a magistrados para su posesión.

Este no es un tema que la trasnoche, incluso su misma ex jefe de Gabinete, Laura Sarabia en una entrevista aseguró que, el tiene otro concepto del protocolo presidencial, por eso, el tema de los tiempos no es prioridad siempre y cuando esté atendiendo la comunidad o temas urgentes.

“Para el presidente el tema protocolario es diferente, es decir, que él diga solo tengo dos horas para atender a tal comunidad no existe. Prefiere que su tiempo se use para que la gente en verdad se sienta escuchada, desde la comunidad en Cauca, hasta el empresario que viene acá y resulta que venía solo por media hora, o 15 minutos, y terminó hablando dos horas con el presidente de un sinfín de temas. El presidente va más allá de un tema protocolario”, dijo Laura Sarabia en su momento.