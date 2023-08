Aquí no estamos expropiando como dijeron que íbamos a hacer: presidente Gustavo Petro

A propósito del primer año de Gobierno del ‘Cambio’, el presidente Gustavo Petro pronunció este lunes 7 de agosto un discurso desde el Puente de Boyacá en compañía de la primera dama, Verónica Alcocer, su gabinete ministerial, tres de sus hijos y la Cúpula Militar.

Cabe resaltar que el mandatario no se refirió al reciente escándalo de su hijo mayor Nicolás Petro, quien le confirmó a la Fiscalía que dineros, supuestamente irregulares, habrían entrado a la campaña ‘Petro Presidente’.

En su discurso, el jefe de Estado se refirió a temas cruciales como la titulación de tierras, los programas de educación, su política de Paz Total y la terna que presentó para la elección del fiscal general de la Nación.

En ese orden de ideas, en cuanto al tema de las tierras destacó que el Congreso aprobara la creación de la jurisdicción agriaría, proyecto que además hace parte de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

“Aquí no estamos expropiando como dijeron que íbamos a hacer. No he expropiado nada ni nadie. Estamos comprando la tierra, formalizándola, dándosela a quienes verdaderamente quieren trabajarla”, manifestó el presidente Petro.

Por otro lado, aseguró: “Hemos titulado 240.000 hectáreas, reconocido títulos de propiedad y logramos que 800.000 hectáreas, cuya titulación y proceso de titulación estaba guardado en archivos del Estado, se vuelvan realidad para indígenas, afrocolombianos, y el campesinado”.