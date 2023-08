Depresión posparto: así puede saber si la padece y cómo tratarla, según psicóloga

Para las mujeres tener un bebé siempre se ha catalogado como una de las más grandes recompensas o regalos para toda su vida, siendo un momento en el que debe primar la felicidad y el gozo al empezar una nueva faceta como madres, sin embargo, es muy común conocer casos de mujeres que no reaccionan de la mejor forma, entrando en un trance de tristeza y desesperanza, sintiéndose sin rumbo pese a tener su recién nacido en brazos.

De estos casos surgiría la depresión posparto, tema que la psicóloga experta en trastornos emocionales, Paloma Carvajalino, nos amplía en Salud y Algo Más.

“La depresión posparto se da a las dos semanas de dar a luz, una tristeza, nostalgia, un cambio de humor, que es transitoria. Tiene unas características muy puntuales donde la más importante es que la mamá pierde interés en cuidar al niño, pierde motivación, llora sin justificación, es un estado de animo alterado”, explicó la psicóloga.

Asimismo, mencionó que las mujeres saben que tienen depresión posparto porque “afecta la funcionalidad del día a día, afecta las actividades básicas cotidianas, permanece por un tiempo determinado. Usualmente uno sabe cuándo hay algo anormal, por ejemplo, lloro de manera constante, no tengo motivación, no quiero estar al lado de mi bebé y no quiero cuidarlo, eso no es normal, y es allí donde deben ser atendidas”.

Carvajalino, además, mencionó su libro “S.O.S Depresión Posparto”, que puede encontrar en los grandes almacenes y librerías del país, donde dedicó sus páginas a apoyar a las mujeres que se encuentren en un caso de depresión posparto, otorgando las herramientas necesarias.

Por otro lado, mencionó que de lo más vital “es acompañar a esa persona en todo el proceso, romper con esos paradigmas de una maternidad perfecta y entender que no siempre es igual, para que la madre logre hacer su proceso de adaptación y pueda disfrutar la etapa de madre, tanto ella como la familia, que también se ve afectada”.

Finalmente, sobre el tiempo de superación y recuperación la psicóloga explicó que “nosotros quisiéramos que nos dijeran que en seis meses van a salir de esto, pero puede tardar menos o más. Se debe romper el mito de que ella puede sola y buscar ayuda, sea profesional o de la familia. No hay un tiempo específico, pero si se lleva a cabo el proceso de forma correcta, tarde o temprano se logrará”.

