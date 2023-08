“Asesinato de Fernando Villavicencio le conviene al correísmo”: Verónica Sarauz

Verónica Sarauz, esposa del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, conversó con La W sobre el atentado perpetrado contra el político por presuntos sicarios a la salida de una concentración electoral en Quito en la tarde del pasado 9 de agosto.

Las autoridades no han confirmado si detrás del atentado, que también dejó al menos nueve heridos –tres de ellos policías– está alguna banda de crimen organizado de las que operan en Ecuador.

El asesinato del candidato, cuya consigna de cara a las elecciones era la lucha frontal contra las bandas criminales y que había denunciado amenazas de muerte en su contra en las últimas semanas, ha causado conmoción en medio de una campaña electoral cuyo eje central es la crisis de seguridad que azota a este país.

En ese sentido, Sarauz ponderó la carrera política de su marido y aseguró que, si bien ella pierde a un esposo y un amigo, “el país pierde a un héroe”.

“Dentro de todo esto, en la clandestinidad, él seguía escribiendo y develando la corrupción (...) si no hubiera estado él, no habríamos conocido toda la plata que se robaron. Asesinaron a un hombre pero no a sus ideas, él es un mártir en este país”, afirmó.

Así, en cuanto a las circunstancias en las que fue asesinado el candidato, Sarauz agregó: “Este magnicidio es un crimen político, tiene nexos con bandas delictivas. Solamente tenía una cápsula de seguridad y dos agentes del grupo de élite. Ahí están las consecuencias: asesinaron al presidente que hubiera tenido este país”.

Sarauz también se refirió sobre a quién le conviene el asesinato de Villavicencio e hizo duras críticas a la corriente política afín al expresidente Rafael Correa: “Su asesinato le conviene al correísmo (...) tiene a su líder prófugo y una de sus consignas es que el proceso por el cual fue sentenciado, sobornos, se caiga en la Corte. No sé para qué se quieren tomar las instituciones si estuvieron 10 veces en el poder (...) somos sobrevivientes de esa persecución”.

Cabe señalar que las autoridades han revelado que en el asesinato del candidato habrían participado varios hombres, supuestamente sicarios. Además, seis extranjeros fueron detenidos por su presunta vinculación con el crimen. Uno de los presuntos autores murió luego de quedar herido en el intercambio de disparos que los atacantes sostuvieron con el personal de seguridad que resguardaba al candidato.

Escuche esta entrevista en La W:

Lo que se sabe del caso Villavivencio

Por: Agencia EFE

Un grupo de colombianos ha sido señalado este jueves por la Policía de Ecuador como los presuntos autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, víctima de un atentado sucedido en la víspera, cuando supuestos sicarios le dispararon a la salida de un mitin electoral en Quito.

Según señalaron fuentes policiales a EFE, tanto los seis detenidos hasta el momento por su presunta vinculación con el crimen, como el sospechoso que murió supuestamente tras el cruce de disparos mantenido con el personal que resguardaba a Villavicencio, tienen nacionalidad colombiana.

En un inicio, el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, se había limitado a señalar en una rueda de prensa que los seis detenidos eran extranjeros, sin precisar la nacionalidad, aunque sí los identificó como Andrés M. José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R.

Las detenciones de este grupo identificado por la Policía como de nacionalidad colombiana se dieron durante la noche del mismo miércoles, en una serie de allanamientos realizados en viviendas de dos barrios de la capital ecuatoriana, donde se encontraron diversas armas como un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas y tres granadas.

A última hora del jueves, un juez ordenó el ingreso en prisión provisional de los seis sospechosos.

Para reforzar la investigación y esclarecer del crimen, una delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos llegará en la próximas horas a Ecuador, a petición del presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, después de que el embajador estadounidense en Quito le ofreciese “asistencia investigativa urgente”.

Mientras se realizaban las detenciones, en las redes sociales se hacía viral un vídeo de origen desconocido donde aparecían un numeroso grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados que se autodeclaraban miembros de la banda criminal “Los Lobos” y que se atribuían el asesinato de Villavicencio y amenazaban a otro candidato: Jan Topic.

Esto fue respondido por otro vídeo también viral e igualmente de origen desconocido donde otro grupo de hombres, vestidos de blanco y a cara descubierta, afirmaba de la misma forma ser integrantes de “Los Lobos” y deslindaba del atentado contra Villavicencio.

“Los Lobos” es una de las bandas criminales más grandes que operan en Ecuador y causante junto a otras como “Los Tiguerones” o “Los Choneros” de la crisis de seguridad y el auge de la violencia, ya que según el Gobierno están detrás del incremento de homicidios intencionales que llevaron al país a registrar en 2022 una tasa de 25,32 por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de su historia.

Esta situación hizo que la campaña para estas elecciones extraordinarias de Ecuador girase casi exclusivamente en torno al problema de seguridad y la amenaza del crimen organizado, dedicado principalmente al narcotráfico y a otros delitos como extorsiones y secuestros.

Si bien los ocho candidatos principales han prometido abordar la situación y rebajar la violencia, Villavicencio había reiterado en repetidas veces su intención de enfrentar a las mafias como las del narcotráfico, y desde hacía varias semanas había denunciado amenazas de muerte.

“A mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país”, afirmó este jueves en su cuenta de X (antes Twitter) la esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz.

Los restos mortales de Villavicencio fueron trasladados en torno al mediodía desde el Centro de Medicina Legal donde le fue practicada la autopsia hasta un tanatorio en la zona norte de Quito donde el cuerpo será velado por familiares, y en principio el viernes se abrirá al público.

El atentado también dejó al menos nueve heridos, de los que cinco de ellos se encuentran estables en la Clínica de la Mujer, de acuerdo a un comunicado del centro médico donde también llegó Villavicencio “en condición fulminante” y donde no lograron salvarle la vida.

La consternación del asesinato de Villavicencio empañó las celebraciones previstas este jueves en Ecuador para conmemorar un año más del primer grito de la independencia, que coincidió con el primero de los tres días de luto nacional decretado por el Gobierno.

Las Fuerzas Armadas comenzaron a desplegarse en el país para cumplir con el estado de excepción declarado por Lasso y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó que el proceso de comicios sigue y espera que el movimiento Construye, por el que se presentaba Villavicencio, pueda designar a un reemplazo.

Sin embargo, la foto de Villavicencio seguirá en las papeletas electorales, que ya están todas impresas, y Construye ha pedido un grupo internacional para investigar el crimen, así como postergar el debate de candidatos del próximo domingo, que se celebrará siete días antes de la votación.