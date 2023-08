Con medidas ordinarias no es suficiente: Petro sobre decretos de emergencia en La Guajira

A las 8:12 de la mañana, el presidente Gustavo Petro, llegó a la audiencia convocada por la Corte Constitucional, en la que expuso las razones que justificaron la expedición del Decreto 1085 de 2023, el pasado 2 de julio, por medio del cual el Gobierno declaró ‘Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira’ por un periodo de 30 días.

En su sustentación de 25 minutos, el presidente Petro demostró la grave crisis de carácter humanitario que enfrentan los habitantes del departamento de la Costa Atlántica y, en especial, la población del norte de la Península Guajira por cuenta de la falta de agua y de un fenómeno del niño cada vez más fuerte.

“La administración del agua ha pasado por relaciones de poder que ha dejado a la población indígena por fuera del servicio. Es ahí donde hemos dirigido el decreto. Hay razones científicas, pero los decretos quieren mitigar las difíciles relaciones de poder”, dijo el presidente en su sustentación ante la Corte Constitucional.

Así mismo, el mandatario demostró el aumento de los grados en la Tierra, lo que lleva a un calentamiento global que afecta a esta población, ya que habrá circunstancias de sequias fuertes que ‘pegaran´ en La Guajira y que, de acuerdo con predicciones existentes, podrían convertirse en un etnocidio.

De igual forma, el jefe de Estado colombiano aseguró que hay que cambiar las prioridades en La Guajira, ya que el centro debe ser el ser humano y el uso del agua. También, agregó que se deben fortalecer las medidas para implementar energías limpias y que el departamento de La Guajira sea el primero en tener una economía descarbonizada.

Tras la exposición anterior, el presidente Gustavo Petro respondió ocho preguntas de los magistrados de la Corte Constitucional, iniciando por la magistrada Natalia Ángel.

En medio de las preguntas le cuestionaron al presidente por tomar medidas de emergencias y no ordinarias. Ante esto, Petro indicó que no todos los decretos son de emergencia y que algunas de las normativas tienen que potenciar la propia economía de la región, potenciar el turismo y agilizar la producción de energías limpias.

Por otra parte, el mandatario colombiano respondió a las preguntas que cuestionaron la falta de uso de las herramientas que tiene la Unidad de Gestión del Riesgo.

“Es una institución para emergencias y no logra ser la entidad de gestión de riesgo de anticipar la emergencia y tiene dificultades después para garantizar estabilidad a la población afectada. No lo metimos porque no tendrá la suficiente capacidad para atender la población“, agregó el mandatario.

Por otra parte, la magistrada Diana Fajardo preguntó por la participación de las comunidades afectadas en La Guajira.

“Nosotros estuvimos antes en La Guajira, queríamos ver y hablar con la población, estuvimos con las comunidades. (…) Analizamos incluso que el Ejército pueda cambiar sus funciones para que cuiden el tubo del agua en lugar del petróleo. (…) Los contenidos de los decretos se examinaron con las comunidades y también se establecen mecanismos para la asociatividad”, dijo el mandatario.

Otra de las preguntas estuvo dirigida a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el por qué este tipo de necesidades no se incluyeron en él. Ante esto, el mandatario aseguró que hay medidas estructurales y otras a corto plazo en las que la institucionalidad debe ser más eficaz. Agregando que por las por vías ordinarias no se va poder resolver los problemas de la población Wayúu.

Por último, el presidente aseguró que se deben también establecer medidas que cuiden las pocas fuentes hídricas de la región ya que la minería del carbón ha sido enemiga de los ríos y si se acaba “el río Ranchería, se acaba el agua en La Guajira”.