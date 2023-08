Córdoba: candidata a la Alcaldía de Ciénaga de Oro denuncia amenazas

La aspirante a la Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba, Claudia Petro Martínez, dijo este 10 de agosto que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación varias situaciones de amenaza en el marco de la campaña que promueve en este municipio que pertenece al Área Metropolitana de Montería, especialmente en la zona rural.

“Comenzamos a hacer un trabajo político en el sector rural hace aproximadamente un mes, hemos estado visitando corregimientos y veredas; en tres partes de estos recorridos nos hemos visto obligados a salir. En uno de estos lugares, dos sujetos me dijeron que debía callarme”, dijo la aspirante por el Partido Fuerza Ciudadana.

Asimismo, señaló que “el 16 de julio terminamos de hacer la misa de la Virgen del Carmen y me quedé en el municipio, pasando las 10:00 p.m. estaba en la casa de un señor muy conocido en Ciénaga de Oro, cerca del parque y cuando me iba (en la vía), me dice el escolta que acelere, porque nos estaban siguiendo en una moto que apagó la luz, luego ya la encienden y yo me altero, por poco pierdo el control del carro”.

“Hace dos semanas estaba en un corregimiento que se llama El Siglo y me dijeron que me tenía que ir de ahí; me tocó irme. Ayer (9 de agosto) también estaba en El Llano y también me dijeron que me tenía que ir”, agregó la candidata.

La candidata señala que este tipo de intimidaciones serían el resultado de una persecución en su contra, debido a que ha venido denunciando presuntos hechos de corrupción en la zona.

“Claudia Petro es oposición 100% de todo lo que se llame corrupción en el municipio; he sido muy frentera en hacer las denuncias a través de mis redes directamente. Hice la denuncia del relleno sanitario en 2020, de las inconsistencias en la normatividad, adicional soy muy veedora de la administración municipal, de que todo se haga bien”, puntualizó.

Tras este panorama, la candidata exigió garantías electorales. “Yo tengo un hombre de protección, pero esto es un tema en conjunto con la Fiscalía que debe revisar qué está pasando en Ciénaga de Oro, quién está detrás de estas amenazas. Yo quisiera que el Gobierno Nacional pusiera la lupa en el municipio, de una manera muy estricta y revisar si es que el municipio le pertenece a algunas casas politiqueras o a la gente”.

Esta sería la primera denuncia que se hace ante Fiscalía por parte de una persona que aspira a cargo de elección popular en Córdoba, Claudia Petro, quien manifestó ser pariente del presidente de la República, Gustavo Petro, quien es oriundo de Ciénaga de Oro, donde han sido asesinados dos líderes sociales en lo que va corrido del año 2023, según informes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Cabe recordar que, recientemente, la Policía también informó que cuatro candidatos más cuentan con medida preventiva de seguridad en zonas como Los Córdobas, Planeta Rica, Puerto Libertador y Planeta Rica.