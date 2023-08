Opinómetro: 57% desaprueba - 35% aprueba gestión del presidente Petro

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como el paro de taxistas, la colaboración de Nicolás Petro con la justicia en su caso, el discurso del primer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro y también, sobre la manera en la que jefe de Estado está manejando al país.

En primer lugar, ante el manejo que el presidente Gustavo Petro le está dando al país, el 57% de los colombianos lo desaprueba, el 35% lo aprueba, 5% no sabe y 3% no responde. Se debe tener en cuenta que estos porcentajes se enmarcan desde el 9 de hasta el 11 de agosto.

Sobre este tema de la gestión del presidente Petro, la zona del país donde más hay desaprobación (70%) es la región Oriental. Así mismo, donde hay más aprobación es en la región Caribe con 37%.

Otra de las cuestiones que se planteó es el hecho de que se radique un proyecto en el Congreso en donde se prohíba las protestas de personas que presten servicios públicos esenciales, entre esos a educación.

En este marco, el 17% está de acuerdo, 76% en desacuerdo, 5% no sabe y 2% no responde.

Por otro lado, se preguntó a los colombianos sin creen que la colaboración de Nicolás Petro con la justicia afectaría o no la presidencia de Gustavo Petro. El 45% cree que sí afectaría, el 42% cree que no, el 10% no sabe y el 3% no responde.

En otro punto encuestaron a las personas sobre el discurso del primer año de Gobierno del presidente Petro que este ofreció el pasado 7 de agosto. Al 36% le gustó, al 50% no le gustó, el 10% no sabe y el 4% no responde.

Finalmente, cuestionaron a los colombianos sobre el paro de taxistas en contra del Gobierno. El 51% está de acuerdo, el 39% en desacuerdo, 7% no sabe y 3% no responde.

Ficha técnica

La información de la encuesta fue recopilada entre el 9 y el 11 de agosto de 2023, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Bogotá, D.C. (280), Barranquilla (52), Cartagena (20), Montería (6), Santa Marta (12), Sincelejo (2), Soledad (5), Valledupar (12), Armenia (4), Bello (7), Florencia (3), Ibagué (11), Manizales (13), Medellín (82), Neiva (8), Pereira (18), Bucaramanga (45), Cúcuta (7), Facatativá (3), Floridablanca (3), Girón (2), Soacha (14), Villavicencio (13), Cali (62), Palmira (3), Pasto (4), Popayán (8) y Roldanillo (1).

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que esta contó con un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.