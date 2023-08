Videos: Álvaro Uribe abrió cuenta en TikTok y sus primeras publicaciones causan furor

Sin lugar a duda, TikTok se convirtió en una de las redes sociales más usadas a nivel mundial desde su lanzamiento y son cada vez más quienes deciden unirse a esa comunidad de videos virales para darse a conocer o llegar a un sector de la población más juvenil.

Ese es el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está estrenando su cuenta en TikTok por lo grande. Ya cuenta con más de 18.000 seguidores y los dos videos que ha publicado tienen más de 700.000 reproducciones.

En el primer video publicado por el exmandatario se le ve junto a una de sus seguidoras que no puede ocultar su felicidad por tener a Uribe cerca. De hecho, es el mismo expresidente quien toma el celular de la mujer para tomar las fotografías.

Allí, la seguidora de Uribe Vélez le dice “ay no Uribe usted no sabe lo que yo lo admiro. No lo puedo creer, estoy nerviosa”.

El video que fue publicado con un pequeño texto que dice “nada me disminuye el afecto por mis compatriotas”, ha sido reproducido más de 600.000 veces, tiene más de 2.600 comentarios y 34.000 me gusta.

En el segundo clip, el exsenador se refirió a la muerte de policías por los atentados de las disidencias de las Farc en el Cauca.

“El Dr Fabio Valencia, hablará con el gobierno, que lo ha invitado a participar en el diálogo con las Farc, no obstante que somos partido de oposición. Expresará nuestra preocupación porque las Farc no quiere la paz y pretende es doblegar nuestra democracia”, dice la descripción del último video publicado hasta ahora.

Ese segundo video cuenta con más de 450.000 reproducciones, 28.000 me gusta y más de 2.000 comentarios.

En sus declaraciones, Uribe también mencionó, “el diálogo no es para que justifiquen el asesinato de policías, el diálogo es para que no haya violencia”.

@uribevelezalvaro Desde Aranjuez, Medellín. El Dr Fabio Valencia, hablará con el gobierno, que lo ha invitado a participar en el diálogo con las FARC, no obstante que somos Partido de oposición. Expresará nuestra preocupación porque las FARC no quiere la paz y pretende es doblegar nuestra democracia. ♬ sonido original - Álvaro Uribe Vélez

De esta manera, la incursión del exmandatario en esta red social se da justo antes de las elecciones regionales de este 2023, en las que el Centro Democrático busca fortalecer sus bases en Medellín, Antioquia y el resto del país.