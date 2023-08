Julio Manzur salpica a un exministro de Pastrana en su confesión por parapolítica

La W conoció varios de los apartes de la confesión del exsenador y exvicepresidente del partido Conservador, Julio Manzur Abdala, quien ante la JEP aceptó su colaboración con los paramilitares en una alianza en Córdoba para favorecer sus intereses mutuos a toda costa y ventiló decenas de nombres de alcaldes, diputados, gobernadores y al exministro de ambiente del presidente Andrés Pastrana, Juan Mayr.

“Reconozco mi error ante ustedes y ante el país, y sí, lo hice, aun sabiendo que las AUC eran fuerzas ilegales, reconocimiento pleno de, además de no haber denunciado eso y haber actuado y bajo que escudo me puedo ocultar, yo era un político, actué como político y busqué el camino más deleznable de acceder al poder, eso lo hice y lo reconozco públicamente” reconoció ante la JEP.

Frente al punto concreto del exministro de ambiente y exembajador Juan Mayr, Manzur afirmó que le entregó personalmente a Mayr en Bogotá la hoja de vida de un candidato a la dirección de la CVS y le informó que tenía el aval directo de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. El candidato era Jaime García Exbrayat, el ungido por los “paras” y que terminó elegido sin ninguna oposición del gobierno y al contrario con su voto en la junta directiva, según lo dicho por el exsenador Manzur.

“Recibió la hoja de vida, la guardó, mil gracias, hasta luego y adiós, no había ningún comentario, me recibió la hoja de vida, no sé qué hizo con la hoja de vida, pero lo que sí sé es que el gobierno votó por Jaime García, pero al gobierno no le dicen nada, a mí sí” sostuvo Manzur ante los magistrados.

La W consultó al exministro Juan Mayr quien afirmó que lo que señala Manzur es falso y siempre por directriz del presidente Pastrana se buscó elegir los candidatos más idóneos con total transparencia. Mayr aseveró que está dispuesto a declarar ante la JEP para controvertir las declaraciones del exsenador Julio Manzur y demostrar que miente.

Los alcaldes y diputados de los “paras” según Julio Manzur

Los graves señalamientos contra el exministro Mayr no fueron lo único que dijo Manzur. El exsenador y exvicepresidente del conservatismo también refirió un listado de alcaldes que según sostiene, eran fichas de las Autodefensas en el marco del proyecto de expansión del paramilitarismo desde Córdoba. Entre los nombres sindicó a Mario Prada Cobos (alcalde de Valencia); Sigifredo Mario Senior (Tierralta 2001 - 2004 y ya condenado) así como Humberto Santos Negrete (Tierralta 2004 - 2007).

Asimismo, Manzur relacionó un número de alcaldes que, según lo que conoció, integraban un “cartel” llamado “los alcaldes del Oro”, quien, explicó, legalizaban oro que no se daba en sus municipios, posteriormente recibían regalías por ese oro y se distribuían porcentajes en contratos con gente de las AUC para que los ejecutaran (supuestamente podrían haber recibido comisiones).

Los nombres aportados por Manzur que habrían participado en el acuerdo criminal son:

Alejandro Cheij, alcalde de Planeta Rica (también acusado por Salvatore Mancuso) .

. Pedro Julio Márquez, alcalde de Ayapel (señalado por Salvatore Mancuso).

alcalde de Ayapel (señalado por Salvatore Mancuso). Félix Gutiérrez, alcalde de Buenavista. (También ha sido incriminado por el exparamilitar Mancuso coincidiendo sus declaraciones con Manzur).

alcalde de Buenavista. (También ha sido incriminado por el exparamilitar Mancuso coincidiendo sus declaraciones con Manzur). Carlos Angulo Salom , alcalde de Planeta Rica (Activo aún en política).

, alcalde de Planeta Rica (Activo aún en política). Nemesio Nader Nader, alcalde de Ayapel (Señalado por Julio Manzur directamente).

Frente a todos estos nombres, el excongresista indica que conoció la información por su cercanía con el exalcalde Jorge Chegne asesinado en el año 2011.

En el caso de los diputados, Julio Manzur sostuvo ante la JEP que conoció que la exdiputada de Córdoba, Blanca Nelly Márquez, en el año 2000 tomó la decisión de “acercarse a los paramilitares” y fue elegida por el partido Colombia Democrática. También refirió nombres como el de Jorge Burgos así como el exasambleísta Mario Buendía.

Frente a los gobernadores de Córdoba, el exsenador Julio Manzur afirmó que el exgobernador Jesús María López (uno de los señalados precursores de las AUC en Córdoba), así como Jorge Manzur Jattin, Javier Jiménez Amín, Carlos Buelvas Aldana, Benito Osorio Villadiego, Libardo José López Cabrales y Jaime Torralvo Suárez fueron permisivos con la expansión del paramilitarismo.

Asimismo, el excongresista dijo que se acordó que independientemente de quien ganara la gobernación en el 2004 se entregarían dos secretarías a las Autodefensas: la secretaría de salud y secretaría de educación. Cabe recordar que ese año fue elegido Libardo José López Cabrales. Esto coincide con declaraciones de Salvatore Mancuso.

Manzur a su vez afirmó que en su momento debido a que no congeniaba mucho con la opción de López Cabrales, buscó el apoyo de Mancuso para el contendor: Juan Carlos Aldana, contratista y excandidato a la gobernación de Córdoba en ese 2003.

La escandalosa infiltración paramilitar a la Universidad de Córdoba

Además, Manzur se refirió a las alianzas paramilitares dentro de la Universidad de Córdoba para su cooptación durante el mandato del rector Víctor Hugo Fernández en 2001, señalamientos que La W pudo conocer en el documento, fueron aceptados por el exrector.

Fernández confesó que nombró a la señora Luisa Marina Lora como secretaria general, designó al señor Claudio Sánchez Parra como jefe de control interno jurídico (posteriormente rector) y al señor Rodolfo Chalita Arens como vicerrector de la Universidad, afirmando que ellos eran los emisarios de Salvatore Mancuso.

”Arguyendo que estas tres personas se convirtieron en los emisarios de Salvatore Mancuso, además de otras personas con claros nexos con las autodefensas, incluidos familiares de este último y otras cercanas a congresistas considerados de la propia organización como Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella” mencionó la JEP.

El saqueo a los recursos de la salud y la mención común con Salvador Arana

En otro de los puntos tocados por el exsenador Manzur, refirió a varias personas que, asegura, colaboraron con el proyecto paramilitar por medio del saqueo a los recursos de la salud y contratación con bloques paramilitares como el Bloque Elmer Cárdenas.

Allí, mencionó al señor Pedro Pestana, gerente de la EPS Manexca para la época y quien también ha sido señalado por el exgobernador Salvador Arana. A su vez vinculó a la EPS Emdisalud de Córdoba y a Asomcaribe bajo la gerencia de Manuel Benito Díaz Causil, también exconcejal en Montería (quien nunca ha sido condenado).

“...destacó que no conoció de forma directa la relación entre Pedro Cesar Pestana Rojas y las AUC y tampoco la forma concreta en que se cooptó la EPS Manexka, pero a raíz de su trabajo político, sí pudo saber de esta situación porque además era de amplio conocimiento en la sociedad cordobesa, aseverando que esa cooptación se daba en distintos niveles y con claros réditos económicos y políticos” indicó la JEP.

La elección de la directora del CTI y la mención a Bavaria

Adicionalmente, frente a las alianzas paramilitares con funcionarios judiciales, Manzur indicó que la elección de Rosalba Negrete en la dirección del CTI en Monteria se hizo con la autorización de Mancuso y tras entregarle Manzur su hoja de vida al fiscal Luis Camilo Osorio (afirma que no le contó del aval de Mancuso pero resulta sospechoso ver a un excongresista en ese lobby). Negrete, resultó elegida.

“Era una persona que les había ayudado grandemente a las personas que él consideraba o que él recomendaba que tuvieran un trato especial, eso fue lo que dijo de manera singular” dijo Manzur sobre las palabras de Mancuso frente a Negrete quien venía de dirigir la cárcel de Montería. Cabe decir que el exjefe paramilitar también ha mencionado a Negrete.

Para la definición del nombre de Negrete, Manzur afirmó que se adelantó una reunión en 2001 en su finca, entre Jaime García Exbrayat, el fiscal seccional de Córdoba Alfonso Marimón Isaza y él, Julio Manzur Abdala.

”Se le dieron unos nombres a Mancuso, por solicitud del fiscal (Marimón Isaza), para que él determinara cuál de esas personas estaría más cercana o sería la persona que más le agradaría a los paramilitares para que fuera elegida como directora (entre ellas Negrete)”, señaló Manzur en audiencia.

También reafirmó en referencia a las empresas que financiaron a las AUC, que en el caso de Bavaria, César Augusto Jattin Feris, distribuidor de Bavaria en Córdoba, le dijo personalmente que: “cada distribuidor, menos los tenderos a quien llevaba la cerveza, tenían que entregarle 10 pesos por botella de cerveza, como cuota de pago para el mantenimiento de las AUC en el departamento de Córdoba”, afirmó.

El ventilador de Manzur termina con un listado de alcaldes a los que vinculó con las AUC pero tendrá que especificar sus señalamientos