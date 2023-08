Prohíben a ‘influencer’ alemán hacer uso de la camiseta de Selección Colombia: ¿qué pasó?

Dominic Fabian Wolf, o ‘DominicColombia’ como se le reconoce en redes sociales es un ‘influencer/youtuber’ de nacionalidad alemana que se ha caracterizado y se ha dado a conocer en los ecosistemas digitales de las redes sociales por distribuir contenido de entretenimeinto donde busca resaltar los diferentes rasgos de la cultura colombiana como por ejemplo, los platos o bebidas típicas de la región.

Su contenido lo llevó a ser condecorado con la cinta presidencial de honor de excelencia y con la cruz de la solidaridad social 2022 en Colombia, en octubre de 2022. Este hecho lo hizo público en redes sociales mostrándose agradecido con el país.

En la misma línea, Dominic suele hacer su contenido portando la camiseta de la Selección Colombia, pero según explicó en un video publicado en su Instagram oficial, no la volverá a usar.

“Lamentablemente ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”, dijo inicialmente.

Luego, explicó el por qué de su decisión de no usar más la camiseta, que tendría que ver con la Federación Colombiana de Fútbol. “En estos días me ha llegado un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, no tan agradable, donde me piden retirar muchos videos promocionales en donde uso la camiseta porque no tengo los derechos de imagen para usarla. Si no los retiro me dijeron que van a iniciar acciones legales”, contó.

Wolf sin embargo recalcó que “respeto mucho la decisión y el comunicado de la FCF porque aparentemente, según la ley colombiana no tengo derecho a usar la camiseta de ellos. Para no meterme en problemas legales ya retiré los videos que realicé con muchos esfuerzo”.

Así mismo, enfatizó que en los ocho años que lleva viviendo en Colombia “nunca, nunca me he sentido tan poco valorado por una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto llevando su camiseta con alegría y actitud positiva a todas partes del mundo”.

Finalmente, Dominic expresó que “estoy supremamente triste y decepcionado, seguiré haciendo mis videos positivos sobre Colombia y apoyando a la selección pero todo esto lo haré sin la camiseta”.