Fiscal Francisco Barbosa reveló que explosivista y francotirador del ELN llegaron a Bogotá

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció en primicia en W Radio que según información suministrada por la Policía Nacional, a la capital de la República llegó un explosivista y francotirador, esto en medio de la investigación que se adelanta por el plan del ELN para atentar en su contra.

Según explicó, la información se conoció luego que hubiese solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que imponga medidas cautelares para garantizar la protección de su vida y de su familia, luego que hubiese quedado al descubierto el plan que el grupo armado ilegal estaría desarrollando para atentar en su contra.

“Ayer martes 15 de agosto se conoció información por parte de la Policía Nacional en donde efectivamente se dice que hay una persona que llegó a Bogotá, explosivista y un francotirador. Cada día aparecen nuevas informaciones que confirman las hipótesis”, reveló.

Barbosa también dijo que la investigación que se presentó a la CIDH está compuesta por toda la información que se ha recopilado con el apoyo de la inteligencia militar e indicó que, las amenazas no se pueden minimizar.

Igualmente, indicó que está comprometido con la búsqueda de la ‘paz total’ pero indicó que sí le preocupa lo que pueda suceder con él y su familia, luego del 13 de febrero de 2024, fecha en la que dejará su cargo.

“No hay que minimizar esto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esto con seriedad, sigo comprometido con la paz, con lo relativo con el proceso del ELN, pero más allá de esto hay una situación que había que advertir entendiendo que me voy en cinco meses y no puedo quedar expuesto a que me asesinen al día siguiente de salir”.

Escuche la entrevista completa a continuación: