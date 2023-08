Los ‘peros’ de los congresistas para reducir sus salarios

Nuevamente quedó en suspenso el segundo debate del proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas colombianos, el cual se desarrolla en la Plenaria del Senado.

Durante la sesión de este miércoles, que se prolongó por más de seis horas, hubo toda clase de opiniones sobre la mesa, varias de ellas polémicas. La senadora liberal Karina Espinosa aseguró, por ejemplo, que la situación de cada congresista es distinta, dependiendo de sus regiones de origen.

“No es lo mismo in congresista que viene de región. En mi caso, no tengo aeropuerto en el departamento de Sucre, a mí me toca poner gasolina y viajar siempre a Montería, que es la ciudad más cercana. Yo tengo tres hijos, hay gente que tiene un hijo, que vive en Bogotá. Las circunstancias de cada congresista son distintas y eso también hay que entrar a mirarlo”, dijo Espinosa.

La senadora también alegó sobre los “derechos adquiridos” de los congresistas que fueron elegidos en 2022 y que, en su criterio, tendrían que conservar las mismas reglas de juego a la hora de recibir sus salarios.

“Parece que aquí no hiciéramos nada y, si aquí no vamos a venir a hacer nada, pues que nos quiten el salario a todos, que nos dejen en las regiones y hagamos los debates de forma virtual, y así nos dedicamos a nuestras actividades privadas o públicas. Tenemos que saber en cuánto nos va a quedar el salario y si nos sirve o no venir”, agregó.

El senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, aseguró por su parte que la suma que se ha dicho en la opinión pública no es el salario real que reciben los congresistas. Sacando cuentas “en una servilleta”, Zabaraín leyó su desprendible de pago del mes de julio y afirmó que el sueldo es de $37.880.419, de los cuales “lo que recibe neto el compromiso son $21.504.525″.

“Es sensato, prudente, coherente y acertado que el senador ponente y algunos senadores en una subcomisión que se designe aquí se sienten con los señores de la Dian para que le hagan un estudio detallado de qué es lo que realmente recibe un congresista”, indicó.

Otros cuestionaron el liderazgo del ponente, Jonathan Pulido, quien constantemente ha cuestionado a sus colegas y expuesto sus votaciones y ausencias.

“Lo que estoy en contra es de uno estar permanentemente en este Congreso viendo a ver qué compañero comete un error para uno, ahí sí aumentar sus posibles electores”, manifestó Carlos Meisel, del Centro Democrático.

Finalmente, el senador Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal, insistió en tener en cuenta los derechos adquiridos por los actuales congresistas y mencionó supuestos vicios de trámite que, a su juicio, harían inconstitucional la propuesta.

“Este proyecto de ley no puede ser de iniciativa del legislativo. Es un proyecto de ley que deber ser de iniciativa del Ejecutivo. Si es un derecho adquirido tiene una salvaguarda completa. El proyecto de ley establece que va a empezar a regir de manera inmediata, cuando aspiramos se estableció que hay un Congreso con un salario ya determinado y hay que establecer un régimen de transición para que empiece a regir a partir del año 2026″, precisó.

En medio de todos esos reparos, la discusión continuará el próximo martes 22 de agosto.