Caso Katherine Loaiza: relacionista pública que la defendió denuncia que fue estafada

Desde hace un año, en La W hemos recibido denuncias contra la empresaria Katherine Loaiza, conocida como una de las grandes empresarias de Colombia. Los afectados narraron en estos micrófonos que de una u otra forma han sido estafados por ella.

Nos siguen llegando casos y el tema no avanza en las autoridades del país.

Carolina Blanco, quien era la directora de relaciones públicas de Loaiza, y quien en principio cuando empezamos a recibir las denuncias de Paola Turbay y otras víctimas la defendió, hasta que se dio cuenta que también era una víctima.

Blanco pasó a nombre de algunas de las empresas de Loaiza las cuentas de cobros y no con la que hicieron los contratos. Allí se dio cuenta que la empresa con la que hizo el contrato, según dice Blanco, nunca existió.

“En marzo de este año me dijeron que los casi $18 millones de pesos que me debían me lo iban a pagar a plazos de $500.000 y dije que no aceptaba y no he vuelto a recibir ningún mensaje”, afirmó.

Por su parte, Alex Silva, quien dice ser otra víctima, señaló que tampoco le pagó por sus servicios.

“Hicimos una colaboración en todo lo que tiene que ver con el manejo de vestuario para ella y aprovechando unos equipos que tenemos dentro de la compañía para préstamos el servicio de producción audiovisual y contenido para redes sociales, hicimos una producción de la cual, pues no recibimos absolutamente nada por parte de ella”, afirmó.

Otra de las afectadas es Alexandra Hall, quien tiene una marca de cosméticos y le pidió una producción de maquillaje a Loaiza, asunto que nunca recibió.

“Me tienen retenidos 47 millones de pesos de una producción que nunca recibí (...) ella con excusas ha tratado de demorar y no tenemos respuesta alguna es un incumplimiento ya de más de seis meses, pues ha sido una comunicación muy difícil y cosa que ha afectado impresionante y de manera gigante a mi empresa”, aseveró.

La excusa que dio era que el envase era importado y que no hubo producción.

La W contactó a Katherine Loaiza para que respondiera estas nuevas denuncias y no hemos recibido respuesta.