Temblor en Colombia: ¿cuántas réplicas se producen luego de un sismo fuerte?

El pasado jueves 17 de agosto hubo un fuerte sismo en el centro del país con epicentro en El Calvario, Meta de magnitud 6.1. Sin embargo, también hubo diferentes réplicas a lo largo del día, en donde hacia la noche de ese mismo jueves se volvió a registrar un fuerte temblor de magnitud 5.1.

Por esta razón, durante ese jueves el Servicio Geológico, a través de sus redes sociales, compartió los temblores y las réplicas, las cuales tuvieron diferentes magnitudes, además de profundidades. En Meta, por ejemplo, se registraron 31 movimientos telúricos, que generaron diferentes afectaciones en varios sectores del país y municipios.

En ese orden de ideas, de acuerdo con el Servicio Geológico este jueves se registraron cerca de 54 temblores en diferentes partes del país, entre estos en los departamentos de Santander, Antioquia y Cundinamarca.

A raíz de todo lo anterior surgió la duda en la sociedad colombiana de cuántas réplicas suelen producirse luego de un sismo de alta magnitud.

Según explicó el Servicio Geológico Colombiano en un comunicado tras el sismo del pasado jueves, “las réplicas son movimientos sísmicos que, luego de un sismo principal, ocurren en la misma región que este. Las réplicas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad (menor a 30 km), se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibren nuevamente”.

Dejando entre ver que no hay como tal un número exacto de replicas luego del primer sismo , sin embargo sí se afirma que las réplicas se pueden presentar por más días luego del sismo principal, como explicó el SGC.

Así mismo, se entiende que no hay un número exacto de réplicas luego del sismo inicial debido a que al ser un fenómeno natural, los demás movimientos telúricos dependen diferentes aspectos como la magnitud del primer temblor, la posición geológica del epicentro y la profundidad de este, como explicó la entidad.

Así mismo, las autoridades colombianas han sido enfáticas en explicar que, como tal, los sismos no se pueden predecir.

El director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, John Makario Londoño, explicó que suelen darse con una menor magnitud. “Las réplicas, igual que el sismo principal, que no es posible predecirlo, no se pueden predecir, es decir, no podemos saber ni el momento en que van a ocurrir, ni la magnitud, ni el intervalo en que van a estar ocurriendo”, indicó