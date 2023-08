Jhoan Chávez creó una comunidad digital para conectar a jóvenes caucanos con oportunidades

Jhoan Sebastián Chávez Mosquera tiene 25 años, vive en la zona rural de Piendamó (Cauca) y ya es Embajador para Colombia 2022-2023 por YouthLead, una plataforma para líderes jóvenes a nivel mundial. Su trabajo social, cuenta, comenzó en 2018 con la Organización Juvenil Macizo Agroindustrial, un espacio que creó para visibilizar el campo colombiano y el talento joven que allí se encuentra.

Uno de los emprendimientos que demuestran ese talento joven del Cauca es BeFLY, que se enfoca en la producción de harina de mosca soldado negra enfocada en nutrición animal, por su alto contenido en proteínas. Un proyecto desarrollado por Chávez, en asocio con Edward Pinto, Natalia Martínez, Julio Ramírez y Marcela Mutis, y que fue escogido como una de las 10 mejores iniciativas en UNLEASH PLUS, en India.

La harina aún está en fase de prueba, sin embargo, Jhoan espera que el producto logre comercializarse a nivel nacional e internacional una vez esté terminado pues, según él, tiene bastante potencial dentro el mercado de mascotas: “Yo he tenido la necesidad de llevar todos esos contactos y aprendizajes que he adquirido a otros jóvenes que, como estuve yo en su momento, no cuentan con las oportunidades para emprender”.

Esa necesidad, agrega, comenzó cuando aún era estudiante de ingeniería agroindustial en la Universidad del Cauca, durante el Paro Nacional de universidades públicas de 2018. Jhoan hizo parte del movimiento que caminó de Cauca a Bogotá donde, luego de ganar visibilidad, sintió “una gran necesidad de prolongar la voz joven del departamento”.

Jhoan Chávez y otros compañeros de su universidad han liderado procesos de alto impacto para su departamento, como la creación del Observatorio Juvenil Agrícola, proyecto que será presentado en One Young World en Belfast. | Foto: cortesía Jhoan Chávez Ampliar

Con el fin de continuar conectando jóvenes rurales con oportunidades, Jhoan creó en septiembre de 2022, junto con su compañero Edward Pinto el Observatorio Juvenil Agrícola, un espacio virtual en el que todos los días comparten convocatorias laborales, becas, pasantías y eventos de ferias empresariales a más de 215 jóvenes caucanos.

Los impactos que ha generado el Observatorio son tales que, en octubre de este año, viajará a presentar el proyecto en One Young World 2023, en Belfast (Irlanda del Norte).

“Como Embajador he podido conectar con muchas organizaciones y me han invitado a ser mentor y a fortalecer mis habilidades, lo cual le da mucha visibilidad al Observatorio y a BeFLY, que es lo que buscamos para que más jóvenes se enteren y puedan hacer parte”, explica Chávez, quien cuenta con una especialización tecnológica en seguridad alimentaria del SENA.

Uno de los casos más exitosos que recuerda del Observatorio fue el haber logrado que una joven de Puerto Tejada fuera a hacer un voluntariado a África y a asistir a un taller que se realizaba en Kenia sobre nutrición.

Por otro lado, Jhoan también destaca la importancia que ha tenido para su formación como líder social juvenil el apoyo de iniciativas como Jóvenes Resilientes, el programa creado por USAID y ACDI/Voca para fortalecer las iniciativas sociales enfocadas en educación, emprendimiento y empleo que adelantan jóvenes como él en los territorios.

“El Programa Jóvenes Resilientes de ACDI/Voca me ha permitido ver que en Colombia hay muchos jóvenes que buscan generar un impacto positivo. Es muy importante acceder a entidades y a información que le permitan a uno conocer cuáles son los pasos para crear una organización o una empresa. A mí me hubiese gustado tener esa asesoría”, concluye.