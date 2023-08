“Lo único que he mostrado es humildad y respeto”: Germán Bahamón responde a Rudolf Hommes

En diálogo con Sigue La W, Germán Bahamón, gerente de la Federación de Nacional de Cafeteros, le respondió al exministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien escribió a través de su cuenta de Twitter: “muy soberbio y muy igualado el Bahamón. La Federación no es lo que era y él no es ningún Arturo Gomez J. Un polo a tierra le ayudaría a mantenerse en el cargo”.

Bahamon dice que ha traído la transformación : Abrir un Juan Valdez en Brasil no parece ser una gran transformación — Rudolf Hommes (@rudolf_hommes) August 18, 2023

Cabe recordar que Arturo Gómez fue uno de los más importantes gerentes de la Federación Nacional de Cafeteros y quien trabajó por el reconocimiento del café colombiano en el mundo por su calidad.

“No quiero entrar en controversia. Lo único que he mostrado es humildad y respeto. Tengo un compromiso con 548.000 familias que me invitaron a trabajar para ellos y su futuro. No me quiero parecer a Arturo Gómez Jaramillo, no quiero ser nadie distinto a quien contrataron para darle prosperidad y mostrar que la caficultura tendrá éxito con la internacionalización del producto”, afirmó.

“No sé de dónde saca que soy soberbio si lo único que he hecho es tender con respecto una carta a la Presidencia de la República diciendo que quiero tener una interlocución con el presidente”, concluyó.