“No fuimos engañados”: vicefiscal le responde al presidente Gustavo Petro

La vicefiscal general de la Nación, Martha Yaneth Mancera, le respondió al presidente de la República Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, quienes aseguraron en las últimas horas que no conocían a cerca del plan del ELN para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa.

También aseguró que existe un cortocircuito entre la cúpula militar y las bases del Ejército, pues quienes recibieron la información sobre el atentado o no la entregaron a los altos mandos, o estos últimos guardaron silencio y eso, según dijo demuestra la desconexión.

Igualmente, dijo que pudieron haber recibido la información y la ocultaron, guardando silencio y ahora buscan deslegitimar la información.

La grave denuncia de la vicefiscal advierte que no existe comunicación en el Ejército y se rarificó en lo que afirmó la Fiscalía.

“Miembros del Ejército hicieron lo propio con la difusión. Si no lo hubieran hecho y se concreta el atentado, quien tenía la información ha cometido un hecho delictivo. Porque precisamente esa es la colaboración armónica entre los poderes, suministrar la información a tiempo”, dijo.

“Es muy lamentable que el Ejército hoy manifieste su cúpula, que no es cierto cuando nosotros tenemos obviamente la información procesada dentro de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que el ejército hizo lo propio, pero a nivel inferior y no superior. Quiere decir que no existe comunicación entre quienes recibieron la información, la clasificaron, la consolidaron y le dieron la difusión y parece ser que a la alta cúpula no le entregaron toda la información. Debemos creer eso. Salvo que hubieran obtenido toda la información, pero no la quieren o no quieren darle credibilidad. La credibilidad no es de inteligencia. La credibilidad es la que de la investigación después de la actividad que se realice”, dijo.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro

A través de su cuenta de Twitter, el presidente a Gustavo Petro se pronunció una vez más sobre las alertas que emitió el fiscal Francisco Barbosa sobre un posible atentado en su contra por cuenta de hombres del Ejército de Liberación Nacional. Esta vez, el mandatario aseguró que el fiscal Barbosa se dejó engañar.

Un alto funcionario del estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Nunca supimos de un plan de atentado en su contra sino por su propio comunicado público”, dijo el mandatario.

Así mismo, Petro agregó que no se hizo una verificación de las fuentes que emitieron este tipo de información.

“El origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes. Más profundos en inteligencia militar que en la Fiscalía. A ambas entidades llegó la misma fuente, más rápido le llegó su información al funcionario sin mayor verificación y la hizo pública”, agregó.

Finalmente, el presidente aseguró que todas estas actuaciones y señalamientos lo único que buscan es que no se haga el cambio de fiscal como se ordena.

“El prejuicio y señalamiento irresponsable de carácter político al presidente de la República desdice del respeto a las instituciones y solo muestra el afán para que el procedimiento constitucional de reemplazo de fiscal no se verifique”, concluyó.

La respuesta de la vicefiscal

Mancera aseguró que, no hubo engaño y que la Fiscalía seguirá investigando.

“Ahora, sabemos que el señor presidente no mencionó al funcionario pero del texto y contexto, muy de moda por estos días, se infiere que es cualquiera de las tres personas, entre ellas el fiscal general de la Nación. No fuimos engañados. Las investigaciones se inician con fundamento en el artículo 250 constitucional y 76 del código del procedimiento penal, información que constituye un delito la Fiscalía la adelanta y una vez avance se tomará las decisiones a las que haya lugar, por supuesto continuaremos con la investigación conforme se los he dicho”, afirmó.