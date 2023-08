Este miércoles 23 de agosto de 2023, en el edifico Ágora, en Bogotá, se dio inicio a la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, evento organizado por PRISA Media América, la CAF, Santillana, la Universidad Externado de Colombia y la CAR.

Este evento tiene como objetivo discutir y promover la importancia de la sostenibilidad como una herramienta para la protección del medio ambiente en un mundo de desafíos ambientales cada vez más urgentes: cambio climático, transición energética, educación de residuos sólidos y economía circular.

En el primer panel, El reto de la sostenibilidad en el siglo XXI: economía, sociedad, empresa privada y medio ambiente, dirigido por Pepa Bueno, directora del diario El País, y Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se abordaron los principales desafíos de la banca privada y la sostenibilidad.

Frente a la pregunta de Pepa Bueno sobre ¿Qué es ser un banco sostenible en un sector privado, el directivo de Bancolombia manifestó que, a su criterio, “la sostenibilidad es el equilibro entre lo económico, lo social y lo ambiental”.

En un escenario donde alguno de estos factores no funcione, no se cumple el objetivo. Entonces, desde el punto de vista privado, desde una compañía, para Mora significa que “soy sostenible y gasto lo justo en beneficio del sector y de la población”.

A su vez, Mora agregó que la inclusión financiera es generar oportunidad, un panorama que es preocupante en Colombia debido a la limitación de acceso a los recursos: “Hoy, 20 millones de personas (de 50 millones) acceden a servicios financieros gratis a través de Bancolombia, Nequi o ahorro a la mano, que tienen presencia en todo el territorio”.

Esto es un avance positivo, teniendo en cuenta que permite que vendedores informales, domiciliarios, entre otros, pueda acceder a este sistema de pago, sin que sus emprendimientos se vean frustrados.

¿Cómo implementar políticas medioambientales en lo interno y en lo global?

Según cifras presentadas por el directivo, las emisiones per cápita de un colombiano son 1.5 toneladas, en Estados Unidos son cerca de 15 toneladas, en Alemania y China son 8.

Para Mora, la sostenibilidad no se logra si no hay un acuerdo global, ya que no se puede hablar de los beneficios ambientales cuando son solo para una parte población, mientras que para la otra no llegan los recursos básicos:

“Hay un desacople del sector privado con los Estados para alcanzar la sostenibilidad (...) En la colaboración pública - privada, cada uno está en lo suyo, no entendemos que hay un objetivo en común por el que debemos trabajar”.