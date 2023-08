Video: así inició la pelea entre policías de Barranquilla y jugadores del América de Cali

Hay polémica en el fútbol colombiano luego del partido entre el Junior FC y el América de Cali en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los jugadores vallecaucanos registraron en videos las supuestas agresiones por parte de la Policía Nacional cuando se dirigían al bus que los trasladaría al hotel de concentración.

En los videos publicados en redes sociales se ve a los agentes de la Policía llegar a la zona de abordaje del autobús para hacer un comparendo a algunos de los jugadores que, supuestamente, no se habrían comportado bien en el banco y habrían insultado a la hinchada del Junior. Sin embargo, todo se salió de control y hubo un cruce de palabras y varios golpes entre la Policía y los futbolistas.

Luego de varios minutos y con la intervención de jugadores, integrantes del cuerpo técnico, agentes de la ley y personas de logística del equipo local, la pelea terminó y finalmente los jugadores pudieron subir al bus y dirigirse al aeropuerto.

Sin embargo, el tema no terminó ahí porque posteriormente, los jugadores del América se pronunciaron en sus redes sociales haciendo fuertes señalamientos contra la Policía de Barranquilla.

Es el caso de Juan Camilo Portilla, quien grabó un video e indicó que un agente se habría burlado en su cara de los jugadores del América. “Este señor policía comenzó todo, desde el partido, cuando se nos reía en la cara por pedir que nos protegiera de todo lo que nos tiraron desde la tribuna. Salimos agredidos cuando nos queríamos subir al bus”.

Asimismo, Adrián Ramos hizo una transmisión en su cuenta de Instagram en donde aseguró que “Supuestamente, los que nos tienen que proteger, ahora nos quieren pegar (...) cuando nos agredieron, no estaban. A los que les tienen que poner el pecho, ahí no. Y a nosotros, que somos jugadores, nos quieren aplicar todas las de la ley. Nosotros no somos bandidos, somos futbolistas”.

Así inició la pelea entre policías de Barranquilla y jugadores del América de Cali

Ante esta polémica, el Heraldo de Barranquilla dio a conocer otro video en el que se evidenciaría cómo inició la pelea entre miembros de la Policía y jugadores del América. Allí se ve cuando un agente para al jugador Juan Camilo Portilla para informarle sobre el comparendo por haber faltado el respeto a la hinchada del Junior.

Ante esto, los jugadores le reclaman por el respeto para ellos y dicen que todos se iban a ir en el bus, saltándose las palabras del policía que les estaba dando la instrucción. Luego de esto, empieza un forcejeo entre jugadores y policías por intentar subirse al bus.

Vea el video a continuación: