Así es el queso más caro del mundo, que se vendió por 33.000 dólares

Una pieza de queso azul de Cabrales, un queso tradicional, que se fabrica enla región de Asturias, España, bajo ciertas condiciones especiales de maduración, se ha convertido, según el registro de Guinness World Records, en el más caro del mundo, siendo subastado en 33.000 dólares.

Guillemo Pendás, el quesero de 32 años, que se encargó de la fabricación de esta pieza, habló en La W con Julio Sánchez Cristo, sobre las características y la tradición detrás de este galardonado producto lácteo.

¿Cuál es la magia del queso?

“Es un queso azul de cabrales, madurado en cuevas de alta montaña, a 1.500 metros de altura. El queso es más barato, pero en el certamen hubo un pique entre varios restaurantes, que llevó a la subida del precio”.

¿Cuáles son sus características?

“Es un queso azul fuerte, un toque picante por la leche de cabra, con sabor y personalidad, acorde para acompañar con vino o con sidra. Se acompaña con dulce de manzana, pan, nueces y frutos secos”.

¿Se puede consumir el queso de US$33.000 en el restaurante que lo compró?

“En el restaurante están haciendo una promoción, le dan una degustación del queso a todo el que vaya a comprar. Ha sido mucha publicidad, ha salido en todas las televisoras de España.

¿Hace cuánto es fabricante de quesos?

“Tengo 32 años y de toda la vida trabajo en esto, me crie con mi abuela que hacía queso y mi madre también, mis antepasados igualmente. Es una tradición que se mantenido por generaciones”.

¿Hay que tener prudencia al consumir este queso?

“Es un queso muy fuerte, que no es para pegarse un atracón sobre el tirón. No te va a sentar mal, pero si comes mucho tal vez. Es bueno para acompañar con un poco, antes de comer o de postre”.

