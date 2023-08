Secretario de la Comisión Sexta del Senado niega haber acosado a funcionaria

Jorge Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, respondió a través de un comunicado firmado por él y varios funcionarios a su cargo, tras la denuncia anónima que recibió la senadora María José Pizarro sobre un presunto caso de acoso a una subalterna suya.

Laverde asegura que no es cierto que haya incurrido en una conducta inapropiada de acoso laboral y sexual y pidió una investigación sobre los hechos para esclarecer lo sucedido.

“Pido a las autoridades competentes que investiguen los hechos, para poder desestimar judicialmente la denuncia anónima que hace esta persona, que trata de enlodar mi nombre con estas acusaciones”, señaló en el pronunciamiento.

Asimismo, Laverde solicitó que las autoridades investiguen lo sucedido, analizando cada una de las pruebas que, según él, podrían demuestran su inocencia.

Entre otros, el secretario pidió a la Policía de Seguridad del Congreso que entregue todos los videos de ingreso y salida de la comisión. La senadora María José Pizarro informó que recibió ese testimonio en el que la víctima, “que quiso hacer público su caso y mantenerse en el anonimato, indica que tuvo que retirarse del Congreso por este caso y sin que le pagaran su contrato”.

En su versión, la víctima relató que Laverde solía acercarse mucho a las mujeres y de tener un trato diferente con ellas, le pedía tareas adicionales, quedarse hasta altas horas de la noche para entregarle informes y encerrarla en su oficina para acosarla.

“Él entra al cubículo, se me empieza a acercar físicamente, de una forma bastante violenta que me sentía minimizada, me sentía en peligro por cómo me miraba. Me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención, que no pasábamos mucho tiempo juntos sabiendo que teníamos mucho tiempo. Él se me empieza a acercar, y yo agarro lo primero que tengo en la mano, que son unos lapiceros y le digo: yo no sé qué le puedo hacer con esto, pero créame que se va a meter en un problema, por favor no se me acerque más, y él se… y lo primero que yo hago es también de nuevo salir corriendo de la Comisión”, manifestó la presunta víctima.

Conforme a los hechos narrados, se presentaron otros casos.