Ingrid Betancourt contraataca: dice que trino de Petro sobre ella es “cortina de humo”

Continúa el rifirrafe entre la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y el presidente Gustavo Petro. Esta vez fue ella quien respondió a la afirmación que hizo el jefe de Estado en las últimas horas, señalando que es una de las personas que no le habría gustado conocer en su vida.

“Por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona”, precisó el primer mandatario, al tiempo que afirmó que hizo lo posible para lograr su liberación.

Ante esto, la directora del partido Verde Oxígeno, aseguró que el mensaje de Petro se trata de una supuesta “cortina de humo”, ante las críticas qué hay sobre su gestión y sobre la financiación de su campaña.

Presidente: Explique cuál calumnia. Es de dictador tachar de delito la verdad expuesta. No más cortinas de humo.

El país espera que cumpla con sus obligaciones y diga la verdad. Que nos haga avanzar y no retroceder entregándole el país a las mafias que lo financiaron. https://t.co/gX1RXyMxbG — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) August 28, 2023

La controversia se originó por cuenta de comentarios hechos por Betancourt sobre la salud mental del presidente, manifestando que habría sufrido de depresión cuando era diplomático en Bruselas, Bélgica. Según la excongresista, esa sería la razón de los incumplimientos del jefe de Estado en su agenda.

La primera respuesta de Petro a ese mensaje se produjo este domingo 27 de agosto, en entrevista exclusiva con Cambio y La W:

“Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio (Carlos Antonio Lucio), eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces Íngrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro”, dijo.