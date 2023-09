Construyeron planta de agua inservible en La Guajira

En el corregimiento de Buenos Aires, municipio de Uribia en La Guajira, la comunidad no sabe qué hacer con un monumento a la desidia, pues se invirtieron 8.000 millones de pesos en una planta de tratamiento de agua que no sirve porque no verificaron la presencia de agua cerca y apta para la explotación y tratamiento adecuado para el consumo humano.

Uno de los habitantes del sector denunció que “aquí vinieron todos los funcionarios que trabajan en la Alcaldía para concertar con nosotros supuestamente, y después vinieron otros de la misma Alcaldía con otros aparatos. Ellos mismos pusieron el punto y de repente empezó a llegar el material, pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta de que ahí no hay ni agua ni nada”.

En entrevista con Sigue La W, Diana Molina, coordinadora de responsabilidad fiscal de la Contraloría General, explicó que “se adelantó una auditoría en La Guajira donde se evaluó el periodo fiscal comprendido entre el 2020 al 2022 y como resultado se configuró un hallazgo fiscal de 3.799 millones de pesos por la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento de Buenos Aires”.

Añadiendo que “este hallazgo fiscal se dio porque no se contó los recursos hídricos aptos para la explotación y tratamiento de agua con destino a la comunidad objeto del contrato. Tampoco se tuvo en cuenta las instancias previas a la ejecución del proceso contractual que evidenciaba la presencia de agua en esta zona”.

Escuche todos los detalles a continuación: