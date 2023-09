¿Por qué Nancy González pudo quedar en libertad bajo fianza en EE.UU.? Su abogada explica

La diseñadora colombiana Nancy González quedó libre bajo fianza tras ser extraditada en los últimos días junto a su socio Diego Mauricio Rodriguez Giraldo, quienes entre el año 2016 y 2019 junto con sus colaboradores enviaban bolsos y carteras presuntamente fabricados con piel de animales siendo especies protegidas en peligro de extinción.

La liberación de la famosa diseñadora se produjo después de que González pagara una fianza considerada razonable según su situación económica actual. Aunque deberá cumplir con restricciones.

Por esta razón, Andrea López, abogada defensora de Nancy González habló en La W sobre la libertad de la diseñadora tras ser extraditada a Estados Unidos.

López inició su intervención explicando el por qué Nancy González pudo quedar en libertad bajo fianza.

“Estábamos hablando con la Fiscalía por mucho tiempo, a Nancy la arrestaron hace más de un año en Colombia. Ayer mismo el fiscal en el caso dijo que aceptaría una fianza, pero son dos realmente: una de 250.000 dólares, es su firma y la de su hija garantizando que se va a quedar aquí. La otra fianza es de 500.000 dólares, ella tiene que poner el 10%, tuvo que poner 50.000 dólares en esa fianza y el fiscal aceptó esa fianza ayer”, relató.

Por lo anterior, dijo que “logramos que pueda salir inmediatamente, tiene 24 horas para hacer todo lo que tiene que hacer para la fianza”.

“Ella no es ciudadana de los Estados Unidos, le pusieron restricciones, tiene un brazalete que le dirá al oficial en donde está ella todo el tiempo. Puede ir al doctor a donde sus abogados, pero en su mayoría debe estar en su casa”, añadió

¿Cuál sería el peor escenario en ese caso?

La abogada explicó que “el peor escenario puede ser que le pongan el máximo que le ponga la ley que son 20 años, pero eso no va a pasar porque en Estados Unidos, digamos ella va a juicio y pierde no va a ser más que cuatro años, no creo que un juez en ese tipo de casos le ponga el máximo que dice la ley porque eso nunca pasa”, contó.

Sobre los delitos por la que le imputan

Andrea López también se refirió a los delitos por los cuales la imputan y explicó que “en Estados Unidos es un crimen traer este tipo de carteras que están hechas de esa clase de animales sin un cierto permiso porque estos animales sí están en la lista que los protege”.

“Las pieles que Nancy González usó para las carteras son pieles de animales que los tienen y los crían personas en su casa o negocios”, (no serían salvajes, que son los animales que están protegidos según explicó).

Y así mismo, que “no es ilegal hacer estas carteras de estos materiales, lo que es ilegal es traer las carteras que tienen la piel de esos animales sin un permiso porque se necesita para que Estados Unidos tenga los datos de las personas que traen la piel de estos animales protegidos, es parte de la acusación contra ella”, dijo.

¿La edad de Nancy González sería una ventaja para la misma?

La abogada explicó que en su experiencia sí sería una ventaja porque González “es una persona que tiene 70 años, todo el mundo sabe que en la prisión la calidad de vida no es lo mismo que estar libre entonces eso es peor para una persona que tenga más edad y es algo en lo que un juez piensa para determinar la sentencia”.

Por otro lado, se refirió a las acciones cometidas por Nancy González explicando que “la acusación contra ella es que trajo muestras de carteras, muy pocas durante el tiempo de Fashion Week sin permiso, la mayoría de las carteras que vendió en EE.UU. fueron con permiso, legales y todo hecho bien, Alas acusación contra ella son sobre muestras que trajo sin los permisos”.

Explicó también que “ella (González) quiso ir a Estados unidos para afrontar los cargos y seguir con su vida”.

Escuche la entrevista completa a continuación: