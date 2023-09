Carlos Sainz saldrá primero en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

El español Carlos Sainz, que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza, donde firmó su cuarta ‘pole’ desde que compite en la categoría reina, que “aún” tiene “la piel de gallina”, que “no” puede “estar mas contento, después de un fin de semana perfecto hasta ahora” y que se “ha divertido”, en una jornada “impresionante”.

“Ha sido una ‘quali’ intensa, sobre todo la Q3, en la que he ido al límite. Sabía que en (la variante) Ascari tenía algo de tiempo que sacar y he ido a por ello”, explicó Sainz, que el viernes cumplió 29 años, después de firmar su cuarta ‘pole’ en la F1, la primera del año: al dominar la calificación, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió los 5.793 metros de la mítica pista lombarda en un minuto, 20 segundos y 294 milésimas, 13 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del campeonato, que saldrá a su lado desde la primera fila.

“Aún tengo la piel de gallina, desde que crucé la línea de meta y luego dando la vuelta de regreso al box, viendo como gritaban los ‘tifosi’. Es brutal cómo nos apoyan en todo momento, cuando salimos del hotel, llegando a la pista... Vayamos donde vayamos, siempre hay un montón de gente apoyándonos. Es maravilloso”, declaró, nada mas bajarse del coche, el talentoso piloto madrileño, que este domingo buscará su segunda victoria en la F1 o, como mínimo, su decimosexto podio.

“Habrá que salir bien”, comento Carlos, con miras a la carrera de este domingo. “Y luego, será importante tener una buena primera tanda, porque a partir de ahí será difícil, porque Max (Verstappen) tiene muy buen ritmo en las tandas largas. Pero lo voy a intentar”, recalcó Sainz, después de hacer vibrar a los ‘tifosi’ en el templo de la velocidad.

“No puedo estar más contento, después de un fin de semana perfecto hasta ahora”, manifestó, posteriormente, el hijo del doble campeón mundial de rallys de idéntico nombre, al canal de televisión Dazn.

“Luego, esperar a la Q3 para hacer la vuelta que me da la ‘pole’; y disfrutarla tanto como la he disfrutado; porque obviamente ha habido que tomar riesgos. Había que clavarla; y me he divertido”, afirmó.

“Ha sido, como he dicho, un fin de semana muy bueno. Me he sentido muy cómodo; y atacando desde el inicio; y, nada, ahora toca intentarlo otra vez mañana”, añadió el español de la ‘Scuderia’.

“Me gusta ser optimista y seguir pensando que, a pesar de que este año está siendo duro para el equipo, siempre va a haber pistas que se adapten mejor a nuestro coche; y ésta era una de ellas”, apuntó.

“Y luego, he ido sin hacer errores, poniendo el coche a punto, poco a poco, desde los libres, he ido encontrando el ritmo. Y esa vuelta en la Q3 ha habido que arriesgar, porque la verdad es que nos hemos tirado los tres, como locos, para intentar hacer esa ‘pole’, tomando muchos riesgos”, explicó Sainz este sábado en Monza, donde acabó segundo en 2020, en el Mundial de la pandemia del covid-19, a bordo de un McLaren; y donde fue cuarto, ya de rojo, el año pasado.

“El público es sensacional, ya desde el miércoles, en Milán. En nuestro hotel tenemos cada día a mil personas apoyándonos. Luego en las gradas, en el ‘paddock’.., es tremendo. Es una sensación única, difícil de describir, pero que motiva al máximo”, manifestó el ‘poleman’ del Gran Premio de Italia de 2023.